Opera Národního divadla uvede Mozarta i Wagnera, režírovat bude také Bieito

Kvůli stávce strojvedoucích německých drah Deutsche Bahn (DB) nebudou v pondělí a v úterý vypraveny žádné přímé vlaky mezi Prahou a Berlínem. Stejně jako při stávce před týdnem budou spoje bez přestupu jezdit jen mezi českým hlavním městem a saskou metropolí Drážďany. Stávku za vyšší mzdy v sobotu odpoledne zahájí strojvedoucí nákladních vlaků, v pondělí brzy ráno se k nim přidají jejich kolegové z osobní dopravy.

DB již oznámily, že spoje do Prahy budou vyjíždět a končit v Drážďanech. Pro cestující, kteří chtějí cestovat do Berlína, nebo do německé metropole míří, to znamená nezbytnost několika přestupů. Cesta se může prodloužit až na osm hodin, což je takřka dvojnásobek jízdy bez přestupu.

Z Berlína do Prahy odjede poslední přímý vlak v neděli v 17:16, další vyjede ve středu v 5:16. Ve středu do Prahy z Berlína vlakem odcestuje německý prezident prezident Frank-Walter Steinmeier, jeho dopolední spoj by ale měl jet podle řádu, neboť to bude několik hodin po skončení stávky.