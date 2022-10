Muž ji opustil, tak mu zabila syny. Metropolitní opera začíná sezonu s Médeou

Když sopranistka Sondra Radvanovsky poprvé zahajovala sezonu Metropolitní opery v New Yorku, hrála matku zvažující, že se nevěrnému milenci pomstí vraždou vlastních synů. Pět let nato teď Radvanovsky opět účinkuje v první inscenaci sezony Met. A znovu čelí témuž dilematu, píše agentura AP.

"Rozdíl je v tom, že před pěti lety moje postava své syny nakonec nezabila. Tentokrát to udělá," avizuje Radvanovsky, hlavní hvězda opery Médea z roku 1797 od italsko-francouzského skladatele Luigiho Cherubiniho. Premiéru v Met měla minulý týden, čeští diváci ji uvidí 22. října, kdy ji bude z New Yorku živě přenášet 18 kin v Praze, Brně, Ostravě, Kutné Hoře, Hradci Králové a dalších městech.

Podle agentury AP libretista François-Benoît Hoffman a skladatel Cherubini při psaní vycházeli z antického mýtu o Argonautech, divadelní hry starořeckého dramatika Eurípida a novější adaptace od francouzského klasicistního autora Pierra Corneillea z první poloviny 17. století.

Příběh se točí okolo mocné kolchidské kouzelnice Médey, kterou opustí její milenec Iason. Hrdinka se pomstí tím, že zabije jeho novou manželku, pak jejího otce - a po značném váhání i své děti, aby Iason zůstal bez dědice. Jen jeho nechá žít, aby jej smrt neosvobodila od útrap.

"I když ta opera pochází z 18. století, jasně promlouvá k současnosti," myslí si Peter Gelb, ředitel newyorské Met. "Je to příběh ženy, ke které se někdo zachoval hanebně, která propadne svému hněvu a dá mu průchod. Samozřejmě nechci ani naznačovat, že by matky měly zabíjet své děti, ale tohle je prostě příběh ženy, která po sobě nenechala šlapat," dodává.

Médeu do programu zařadil mimo jiné proto, že ji chtěla zazpívat představitelka hlavní role Sondra Radvanovsky. "Když vymýšlíme programové novinky, jedním z cílů je poskytnout našim hvězdám možnost předvést to, po čem touží," tvrdí Gelb. "Upřímně řečeno: kdyby o ni Sondra nestála, asi bychom Médeu nedělali."

Sopranistka vysvětluje, že ji postava nelákala jen kvůli tomu, nakolik je komplexní. "Médea má tolik osobnostních rysů, tak jako mnozí z nás. Postupně vidíme, jak se to v ní láme, až se rozhodne zabít vlastní děti," popisuje.

Antická hrdinka přitom dlouho váhá. Definitivní rozhodnutí udělá, teprve když slyší Iasona lkát nad smrtí své druhé ženy. "Médea si v tu chvíli říká: No jo, kvůli ní by ses mohl ubrečet, ale děti jsou ti ukradené. Tak počkej, teď teprve uvidíš. Je to fakt temné," dodává Sondra Radvanovsky.

Sondra Radvanovsky jako Médea a Matthew Polenzani v roli Iasona zpívají duet Nemici senza cor z Cherubiniho opery. | Video: Met

Třiapadesátiletá americko-kanadská sopranistka má českého otce a dánskou matku. Vyrůstala v domácnosti, kde se hovořilo česky. "To byly pořád samé koláčky, české sklo, dokonce dršťkové polévky," vzpomínala v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Dnes říká, že temné role vyhledává. V nejznámějším americkém operním domě debutovala roku 1996. Zpívala tu Leonoru z Verdiho Trubadúra, tudorovské opery Gaetana Donizettiho nebo druidskou dceru Normu, která se sebeobětuje v díle Vincenza Belliniho. Právě tato inscenace roku 2017 zahajovala tehdejší sezonu Met.

Podle agentury AP však trvalo, než se Radvanovsky na newyorské scéně prosadila. Když se roku 2006 vedení Met ujal Peter Gelb, sdělil jejímu agentovi, ať si nedělá naděje, že ho tato pěvkyně příliš nezajímá.

"Přičítám to tomu, že jsem tehdy zpívala Rosalindu v Netopýrovi," říká Radvanovsky s odkazem na operetu Johanna Strausse mladšího. "Byla to chyba, neměla jsem na to, byla jsem ještě zelenáč. Jestli mě Gelb slyšel jako Rosalindu, což není můj typ, navíc v němčině, kterou nemluvím, moc se mu nedivím. Po tom výkonu bych se o sebe taky už moc nezajímala," ohlíží se sebekriticky.

Ředitel Metropolitní opery však svůj tehdejší názor přehodnocuje. "Křivdil jsem jí. Nedocenil jsem naplno, jak osobitý má hlas, kolik skrze něj dokáže předat ryzích emocí," říká dnes.

Médea od Luigiho Cherubiniho je zároveň první inscenací Met, kterou si diváci z více než 170 zemí budou moci pustit doma. Nová streamovací platforma nazvaná The Met: Live at Home se týká pouze těch, kdo žijí mimo dosah kin vysílajících přenosy z Met. Česko tak na seznamu zahrnutých zemí není. Videotéka začne fungovat 17. října, cena za zhlédnutí jednoho přenosu se má pohybovat mezi 10 až 20 dolary, v přepočtu do 500 korun. "Chceme, aby si naše přenosy mohli užít všichni, kdo se nedostanou do kina. Ať už třeba žijí v horách v Montaně, nebo jsou zrovna pracovně v Antarktidě," dodává šéf opery Peter Gelb.

Platforma je v USA a Kanadě dostupná jen těm, kdo se nacházejí od 15 do 50 mil od nejbližšího kina uvádějícího přenosy z Met. Vzdálenost je v každém státě jiná.