Jeptišky kráčejí vstříc gilotině. Liberecká opera uvádí Poulencovu operu

Jako první novinku sezony liberecké Divadlo F. X. Šaldy tento pátek uvede francouzskou operu Dialogy karmelitek od Francise Poulenca. Přibližuje tragický osud 16 karmelitánských řeholnic popravených koncem 18. století. Vypráví o nezdolné víře, oběti a odhodlání člověka pro své přesvědčení i zemřít.

Podle vedoucího libereckého operního souboru Karola Kevického se jedná o vrcholné dílo 20. století. Francouzský skladatel Poulenc, který žil v letech 1899 až 1963 a byl členem skupiny Pařížská šestka, napsal Dialogy karmelitek v roce 1957 podle stejnojmenného dramatu Georgese Bernanose.

"Dílo je nesmírně barevné, děj hluboký, libreto skutečně silné a partitura od Poulenca skoro až impresionistická. Využívá hudební nástroje nezvyklým způsobem, v nezvyklých kombinacích. Velký důraz klade na žestě, na trubky, lesní rohy a trombony," vypočítává Kevický.

Opera je založená na skutečném příběhu mučednic z Compiégne, tedy 16 karmelitánských jeptišek popravených za Velké francouzské revoluce. V závěrečné scéně kráčejí vstříc gilotině, a zatímco zpívají Salve Regina, postupně jsou jim sťaty hlavy. "Začíná se v plném chóru. Postupně karmelitky umírají a tím vlastně odpadávají i ty hlasy, takže z 16 hlasů nakonec zbude pouze Blanche, která nakonec také umírá," dodává režisérka opery Linda Hejlová Keprtová.

Dialogy karmelitek v Česku dosud uváděla jen dvě divadla, před více než 30 lety to opavské a před čtvrtstoletím olomoucké. Liberecká opera je nyní jako první uvádí ve francouzském originále. "Té opeře sluší francouzština, protože hudba je francouzská. Ani si neumím představit, že bychom to dělali jinak," vysvětluje Hejlová Keprtová.

Dialogy karmelitek už režírovala před devíti lety v Košicích. "Je to titul, který považuji za jeden z nejkrásnějších, které jsem kdy slyšela," říká. Nyní k němu ale přistoupila jinak. "Když to řeknu úplně polopatě, zůstala tam taková holá kostra, obnaženost, ale nabalilo se na ni něco úplně jiného," srovnává režisérka. Ta si některé postavy do příběhu přimyslela: kromě sluhů jsou to takzvané panenky, které ztvárňuje 40 členek dětského sboru Severáček.

Inscenaci hudebně nastudoval Slovák Ondrej Olos, diriguje ji Anna Novotná-Pešková. Scéna vytvořená výtvarníkem Michalem Syrovým je skromná, doplněná o moderní pohyblivé panely a tabule, na něž se během představení píše. Děje se tak v kontrastu ke kostýmům Tomáše Kypty, které naopak zapadají do období Velké francouzské revoluce.

V hlavní roli Blanche se představí sopranistka Lívia Obručník Vénosová, jejího otce ztvární barytonista Roman Janál a bratra tenorista Sergej Kostov. V dalších rolích účinkují Jitka Zerhauová, Věra Poláchová v alternaci s Ivetou Jiříkovou, Veronika Kaiserová, Lucie Kašpárková, Petra Vondrová nebo Miroslava Časarová.

Po páteční a sobotní premiéře budou Dialogy karmelitek znovu na programu Šaldova divadla 5. a 18. října.