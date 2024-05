Přiletěli z celého světa. Soutěž Pražského jara vyhráli hudebníci z Japonska a Číny

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro v oboru housle vyhrála Sasaki Cukuši z Japonska, v kategorii lesní roh uspěl čínský hornista Ťin Č'-čcheng. V úterý večer to oznámili pořadatelé. Klání je určené mladé generaci hudebníků do 30 let, kvůli němu do metropole opět přiletěli účastníci i porotci z celého světa.

V anglické transkripci se jména vítězů píšou Sasaki Tsukushi a Zhicheng Jin. V oboru housle se druhý umístil Jan Novák, třetí byla francouzská hudebnice Marie-Astrid Hulot. Novák patřil k patnáctce houslistů reprezentujících Česko, obdržel mimo jiné Cenu Nadace Český hudební fond za nejlepší interpretaci skladby Apprivoise-moi. Tu jako povinné dílo pro soutěžící vytvořil jeden z nejúspěšnějších českých žijících komponistů Miroslav Srnka. "Je to krátká skladba, ale napěchovaná zvláštními technikami a zvuky," řekl o ní. Čestné uznání poroty získala Ilva Eigus ze Švýcarska. Finalisté houslové soutěže, zleva Ilva Eigus, Marie-Astrid Hulot, Sasaki Cukuši a Jan Novák. | Foto: Petra Hajská Do houslové soutěže se přihlásilo 92 interpretů z 18 zemí, o postup do finále jich soupeřilo deset. Vedle Srnkovy skladby zazněly sonáty Bély Bartóka, Leoše Janáčka, Maurice Ravela, Clauda Debussyho, Ludwiga van Beethovena či Johannesa Brahmse. První tři ceny byly dotovány částkami 250 tisíc, 150 tisíc a 100 tisíc korun. Vedle těch hlavních uděluje ocenění desítka kulturních institucí z Česka i zahraničí. Vítěz dostává možnost vystoupit na příštím ročníku Pražského jara. V oboru lesní roh už v pondělí uspěl čínský hornista Ťin Č'-čcheng, na dalších příčkách se umístili Nicolas Ramez z Francie a brazilský hudebník Santos Freitas da Silva Felipe. Finalisty čekal přednes skladeb Koncert pro lesní roh a smyčce Othmara Schoecka a Morceau de concert od Camilla Saint-Saënse. Finalisti soutěže v oboru lesní roh: zleva Santos Freitas da Silva Felipe, Nicolas Ramez a Ťin Č'-čcheng. | Foto: Ivan Malý Do soutěže se dostalo 139 mladých hornistů, o souboj do finále jich soupeřilo 13. Čestné uznání poroty získal Achille Fait z Itálie. Ve druhém kole si posluchači mohli poprvé vyslechnout skladbu Kryštofa Marka Tři pražské obrazy pro sólo lesní roh, rovněž zkomponovanou pro letošní soutěž. Cenu Nadace Český hudební fond za její nejlepší interpretaci si odnáší maďarský hornista Máté Harangozó. Soutěží za 75 let existence prošlo na 8000 hudebníků, z nichž mnohým pomohla nastartovat kariéru. "Pražskojarní soutěž má mimořádné mezinárodní renomé, patří k těm nejslavnějším víceoborovým," uvedl před festivalem jeho ředitel Pavel Trojan. "To si tady možná málo uvědomujeme, protože v povědomí máme spíše ty jednooborové, třeba Chopinovu klavírní soutěž ve Varšavě. Ve víceoborových, které ale dávají mladým hudebníkům prostor napříč nástroji, se Pražské jaro opravdu řadí ke světové špičce," dodal. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, jehož je soutěž součástí, začal v neděli koncertem Berlínských filharmoniků, kteří pod taktovkou Kirilla Petrenka zahráli Mou vlast Bedřicha Smetany. Letošní 79. ročník akce nabízí na pět desítek koncertů. Na závěrečném večeru 3. června zazní v provedení České filharmonie vedené Davidem Robertsonem také skladba Superorganisms, kterou zkomponoval Miroslav Srnka.