Budu hrát kvůli Chopinovi. Klavírista Vondráček změnil rozhodnutí, v Praze vystoupí

Pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) vydrží do konce volebního období a v hlavním městě nemá alternativu. V diskusním pořadu serveru iDnes.cz se na tom shodli primátor Zdeněk Hřib (Piráti), poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) a europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09). Koalice má v Praze v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů.

"Koalice vydrží. Pokud by nevydržela, byl by to výsledek nějakého politikaření," řekl Čižinský.

Podle Pospíšila koalice vydrží v případě, že bude úspěšná. Úspěchem by podle něj byla výstavba nových bytů, ročně by jich mělo být zahájeno až 10 000. Pospíšil zároveň varoval před tím, aby koalice neupadla do falešného pocitu sebeuspokojení.