Klavírista Lifschitz v Kutné Hoře zpaměti zahraje všech 32 Beethovenových sonát

Vše od barokní hudby po avantgardní kompozice zahrne program letošního Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Kompletních 32 Beethovenových klavírních sonát zahraje čtyřiačtyřicetiletý Rus Konstantin Lifschitz.

Přehlídka se kvůli pandemii opět koná v pozdějším termínu, od 21. do 29. srpna, oznámil umělecký ředitel a violoncellista Jiří Bárta.

Festival, pořádaný obvykle počátkem června, se kvůli koronaviru přesouval již vloni. Pořadatelé se obávali nižší návštěvnosti. Podle Bárty to ale dopadlo dobře, možná lépe než v předešlých letech.

Pro mnoho hudebníků se jednalo o první vystoupení po půl roce. Všichni byli optimističtí, protože si mysleli, že situace se vrací do normálu. Že se vše bude opakovat letos, nečekali ani organizátoři, dodává Bárta. Poukazuje také na to, že lidé se bojí plánovat dopředu, což se promítá do nižšího prodeje vstupenek.

Zatímco loni museli pořadatelé v programu škrtat a nakonec vystoupili jen čeští umělci, letos už dramaturgie zůstala beze změn. "Jsem rád, že jsem zachoval náročný projekt kompletního Beethovena s Konstantinem Lifschitzem. V rámci beethovenovského roku měl být loni, letos to doháníme," popisuje Bárta.

Podvečerní cyklus klavírních sonát bude rozdělen do osmi koncertů od druhého do posledního festivalového dne. "Zahrát 32 sonát v osmi dnech zpaměti je opravdu mimořádný počin. Konstantin je vrcholný beethovenovský interpret," dodává Bárta.

Kromě Lifschitze organizátoři pozvali klavíristy Igora Ardaševa a Terezii Fialovou, houslistu Pavla Šporcla, hobojistu Viléma Veverku nebo Heroldovo kvarteto.

Kromě autorů klasické hudby zazní díla soudobých a avantgardních tvůrců - letos to bude zejména 26. srpna večer nazvaný Agnus Dei. Věnován bude vzpomínce na americkou houslistku a dlouholetou oporu kutnohorského festivalu Corinne Chapelleovou, která letos podlehla těžké nemoci.

Barokní hudba má 24. srpna rezonovat kaplí Božího těla v programu Barocco goes to Kutná Hora, kde se mimo jiné představí hráč na velkou basovou loutnu theorbu Marek Kubát a Jana Semerádová, což je flétnistka, zakladatelka souboru Collegium Marianum a odbornice na starou hudbu.

Koncerty komorní hudby Bárta tradičně doplňuje o projekty na hranici žánrů. Letos zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug pro sólový bas, hoboj a smyčce, propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga Kantáta - tanec šílených. V hudebně-lyrickém pásmu režírovaném spisovatelovou dcerou Evou Lustigovou přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného doprovodí soubor Barocco sempre giovanne.