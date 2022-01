Pěvkyně Kožená a dirigent Rattle převzali čestný doktorát JAMU

Automobilka Volkswagen a společnost Robert Bosch vytvoří do konce roku společný podnik. Bude dodávat systémy na výrobu baterií a pomáhat výrobcům baterií při rozšiřování a údržbě jejich výrobních závodů. Společnost Volkswagen to uvedla ve svém dnešním sdělení, a potvrdila tak dřívější zprávu časopisu Manager Magazine.

"Evropa má jedinečnou šanci stát se v nadcházejících letech globálním výrobcem baterií," řekl člen představenstva Volkswagenu Thomas Schmall, který je ve VW odpovědný za plány na baterie. "Pracujeme na vybudování kompletního, lokalizovaného evropského dodavatelského řetězce pro e-mobilitu ´made in Europe´," dodal.

Schmall v pondělí podepsal se šéfem výroby a technologie společnosti Bosch Rolfem Najorkem memorandum o porozumění v této záležitosti, uvedl předtím Manager Magazine. Společný podnik by měl dodávat do Evropy a možná i do dalších oblastí, přičemž výrobu rozjede ve druhé polovině roku, napsal list.