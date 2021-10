Brittenovo moře je hluboké a blízké. Radok se na něj vypravil s operou Peter Grimes

Hokejisté pražské Sparty se v osmifinále play off Ligy mistrů utkají se švédským celkem Skelleftea AIK a v případě postupu by mezi nejlepšími osmi narazili na lepšího ze souboje mezi dalším švédským týmem Rögle BK a Curychem. Při posunu do semifinále by na svěřence trenéra Josefa Jandače připadl někdo z čtveřice Frölunda, Mannheim, Klagenfurt a Leksand. Rozhodl o tom dnešní los v Curychu.

Sparta postoupila do play off z prvního místa základní skupiny A, v které za sebou nechala švédské Växjö, německý Bremerhaven a TPS Turku. Pražané tak byli při losu nasazení a mohli narazit na celky z druhých míst ostatních skupin. Český mistr Třinec a další zástupce z tuzemska Mladá Boleslav se do play off nedostaly.

První zápasy osmifinále se hrají 16. a 17. listopadu, odvety 23. a 24. listopadu. Sparta začne venku.

Los play off hokejové Ligy mistrů:

Osmifinále (první zápasy 16. a 17. listopadu, odvety 23. a 24. listopadu): HC Sparta Praha - Skelleftea AIK, Fribourg-Gottéron - EHC Red Bull Mnichov, Rögle BK - Curych Lions, Lukko Rauma - HC Bolzano, Tappara Tampere - Växjö Lakers, Frölunda HC - Adler Mannheim, Red Bull Salcburk - Rouen Dragons, KAC Klagenfurt - Leksand IF

Čtvrtfinále (první zápasy 7. a 8. prosince, odvety 14. prosince): vítěz Fribourg-Gottéron/EHC Red Bull Mnichov - vítěz Lukko Rauma/HC Bolzano, vítěz Tappara Tampere/Växjö Lakers - vítěz Red Bull Salcburk/Rouen Dragons, vítěz Rögle BK/Curych Lions - vítěz HC Sparta Praha/Skelleftea AIK, vítěz Frölunda HC/Adler Mannheim - vítěz KAC Klagenfurt/Leksand IF

Semifinále (první zápasy 4. a 5. ledna, odvety 11. a 12. ledna): vítěz Fribourg-Gottéron-EHC Red Bull Mnichov/vítěz Lukko Rauma-HC Bolzano - vítěz Tappara Tampere-Växjö Lakers/vítěz Red Bull Salcburk-Rouen Dragons, vítěz Rögle BK-Curych Lions/vítěz HC Sparta Praha-Skelleftea AIK - vítěz Frölunda HC-Adler Mannheim/vítěz KAC Klagenfurt-Leksand IF

Finále: 1. března