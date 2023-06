Zahrají ho tří orchestry. Brittenovo protiválečné oratorium zazní na Pražském hradě

Na místě spjatém s českou historií a významnými událostmi republiky zazní 3. září monumentální protiválečné oratorium britského skladatele Benjamina Brittena. Skladbu nazvanou Válečné rekviem provedou ve Vladislavském sále Pražského hradu symbolicky dvě česká tělesa a jedno ukrajinské. Koncert pořádá festival Prague Sounds, dříve známý jako Struny podzimu.

Cílem je nejen uspořádat tryznu za oběti ruské války na Ukrajině, ale také apelovat k jejímu ukončení, oznámili tento čtvrtek organizátoři. "Koncert bude umocněn unikátním prostředím a akustikou Vladislavského sálu Pražského hradu. Výjimečný koncert výjimečného díla ve výjimečné době," tvrdí prezident festivalu Marek Vrabec.

Na pódiu se setkají Česká filharmonie, PKF - Prague Philharmonia a Kyjevský symfonický orchestr s Pražským filharmonickým sborem a mezinárodními sólisty. "Vladislavský sál je k dispozici jen pro výjimečné projekty, je to prostor, kudy kráčely dějiny, a je určen pro nejvyšší státní události," doplňuje hradní kancléřka Jana Vohralíková.

Vzhledem k velkému počtu umělců, pro něž je potřeba postavit velké pódium, se v sále zmenší plocha pro diváky. Podle Marka Vrabce bude kapacita hlediště asi 600 míst, z nichž zhruba polovina nyní míří do běžného prodeje. Koncert by měla do celé Evropy přenášet stanice Arte podobně jako vystoupení, která Prague Sounds vloni a předloni uspořádaly na plovoucím pódiu na hladině Vltavy.

Britský skladatel Benjamin Britten napsal Válečné rekviem v roce 1962 u příležitosti dokončení obnovy gotické katedrály v Coventry, zničené za druhé světové války. Autor, jenž proslul především operami, ve Válečném rekviem zkombinoval liturgický text s anglickými verši. Pocházejí z pera důstojníka britské pěchoty Wilfreda Owena, jenž padl na západní frontě jen několik dní před koncem první světové války. Latinské části střídavě přednáší smíšený sbor za doprovodu orchestru a chlapecký sbor taktně podbarvenými varhanami.

Česká premiéra díla zazněla čtyři roky po té světové, v listopadu 1969 jej pak dirigent Karel Ančerl zařadil na programu jednoho ze svých prvních koncertů v Torontu, kam emigroval po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Umělecká náročnost a enormní nároky na provozovací aparát patří k důvodům, proč je jedna z Brittenových nejslavnějších skladeb uváděna jen zřídka. Pražský filharmonický sbor pod taktovkou dirigenta Lukáše Vasilka ji letos v předvečer výročí začátku války na Ukrajině přednesl v pražském Rudolfinu.

Sólových partů ve Vladislavském sále se stejně jako při této únorové příležitosti ujmou německá sopranistka Susanne Bernhard, americký tenorista Kyle van Schoonhoven a barytonista Arvid Fagerfjäll původem ze Švédska. Part chlapeckého sboru nastudují členové Dětského pěveckého sboru Radost Praha, na varhany bude hrát Linda Sítková.

