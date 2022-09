"Ušli jsme dlouhou cestu, máme co slavit." Fiala zahájil Koncert pro Evropu

Na vyprodané plovoucí scéně u Slovanského ostrova v Praze tento pátek po setmění začal Koncert pro Evropu. Česká filharmonie ho zahrála pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova. Jako první zazněly hymna a Óda na radost od Ludwiga van Beethovena. Akce se konala u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Zkraje večera se nejprve rozezněl památeční Zvon #9801 připomínající osud právě tolika zvonů, jež za druhé světové války z Protektorátu Čechy a Morava odvezli nacisté do Německa a přetavili je na zbraně. Za každý zničený zvon byl vložen jeden kilogram do toho nového, jenž tak váží 9801 kilogramů.

Poté na loďce k pódiu připlul šéfdirigent Byčkov a zahrál s Českou filharmonií hymnu a Beethovenovu Ódu na radost.

Úvodní slovo měl premiér Petr Fiala z ODS. "Je to hudební událost, kterou se loučíme s létem, ale hlavně je to oslava naší kultury, evropské spolupráce a českého předsednictví v Radě Evropské unie," řekl. Česká klasická hudba je ve světě proslulá, zdůraznil Fiala a připomněl, že zdejší kultura překračovala hranice i v době, kdy bylo Československo uzavřené za železnou oponou. "Dnes pomáháme utvářet politiku Evropské unie a právě teď s partnery hledáme způsoby, jak co nejlépe pomáhat těm, kteří bojují za svoji svobodu. Ušli jsme dlouhou cestu a myslím, že máme skutečně co oslavovat," uzavřel Fiala.

Program pokračoval Karnevalem od Antonína Dvořáka, Vltavou Bedřicha Smetany a Glagolskou mší od Leoše Janáčka. Česká filharmonie vystoupila po boku Pražského filharmonického sboru, jako sólisté se představili pěvci Evelina Dobračeva, Lucie Hilscherová, Aleš Briscein, Jan Martiník a Daniela Valtová Kosinová.

Scéna s nosností 800 tun vyrostla u Slovanského ostrova na Vltavě. Skládá se z 25 pontonů, dle pořadatelů pojme 170 účinkujících. Kapacita hlediště čítá 1200 sedících diváků, další stovky sledovaly dění z nábřeží, Slovanského ostrova, mostu Legií nebo různých plavidel. Postavit scénu trvalo osm dnů.

Koncert pro Evropu pořádal ve spolupráci s Úřadem vlády festival Prague Sounds, donedávna známý jako Struny podzimu. Ten začal na podobné plovoucí scéně organizovat vystoupení již za koronaviru, jako první zde takto zahrál houslista Daniel Hope, později se na Vltavě představili violoncellista Yo-Yo Ma, zpěvačka Lizz Wrightová, klavírista Brad Mehldau s tenoristou Ianem Bostridgem nebo písničkář Jiří Suchý.

Nynějšímu Koncertu pro Evropu v pátek odpoledne předcházel doprovodný program na Václavském náměstí. Akcí nazvanou Ode to Joy provedl hudebník, herec a moderátor Ondřej Havlík známý pod uměleckým pseudonymem En.dru.

Koncert pro Evropu mohli zájemci na Václavském náměstí sledovat v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce nebo na stanici ČT art, do světa jej vysílalo mezinárodní TV arte.

Samotný festival Prague Sounds zahájí 23. října kapela Snarky Puppy ve velkém sále Lucerny, dále zahrají mandolinista Chris Thile, jazzové kvarteto Joshuy Redmana, Brada Mehldaua, Christiana McBridea a Briana Bladea nebo raper Ghostpoet. Letošní ročník akce završí 24. listopadu klávesista a skladatel Nils Frahm ve Foru Karlín.