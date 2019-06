Slavný dirigent Barenboim prodloužil angažmá, v Berlíně zůstane do svých 85 let

Šéfdirigentem Berlínské státní opery a orchestru Staatskapelle Berlin, kde působí od začátku 90. let minulého století, zůstane Daniel Barenboim až do roku 2027.

O prodloužení jeho smlouvy informovala německá agentura DPA. "Je to mimořádný umělec, jemuž hudební svět i naše město vděčí za mnohé," vysvětluje berlínský zemský ministr kultury Klaus Lederer.

Tisková konference, svolaná na poslední chvíli, přitom zprvu vzbudila obavy, zda Daniel Barenboim v německé metropoli předčasně nekončí.

Šestasedmdesátiletý dirigent měl ve funkci setrvat do roku 2022. Poté co byl začátkem letošního roku v článku on-line časopisu VAN obviněn ze šikanování hráčů, však Barenboim připustil, že by mohl odejít dřív.

Stížnosti na chování

Několik hudebníků si anonymně stěžovalo na údajné nevlídné zacházení. "Náladový, agresivní, netrpělivý, popudlivý a neférový" dirigent prý hráče uráží, jedná s nimi jako se svým nepřítelem a přetěžuje je, což některým dokonce způsobilo zdravotní problémy, popsala v březnu německá Deutsche Welle.

K anonymním kritikům se pak v rozhlasové stanici Bayerischer Rundfunk přidal tympanista Willi Hilgers, který pod Barenboimem hrál 16 let a později přešel do Mnichovské státní opery. Kvůli spolupráci s dirigentem, kterého jinak označuje za "jednoho z největších hudebníků světa", mu prý stoupl krevní tlak. Hilgers také upadl do deprese a dva roky musel brát prášky na zklidnění.

Jiný hudebník Martin Reinhardt, který pod Barenboimem v Berlíně hrál 13 let, se prý "bál chodit do práce" z obav, jak se k němu dirigent bude chovat. "Bývá velice temperamentní, náhle mění nálady nebo někoho bezdůvodně setře," popsal Reinhardt.

Barenboim reagoval, že se s hráči jen snažil odstranit nedostatky v jejich výkonu, a celou kauzu označil za snahu předčasně jej vystrnadit z Berlína.

Management Berlínské státní opery zřídil speciální linku pro dotčené a tři měsíce obvinění zkoumal. Nakonec ale hudebníci Barenboima podpořili a totéž učinila instituce, shrnuje agentura AFP.

"Žádná z obvinění se právně vzato nepodařilo dokázat. Většina z těch, s nimiž jsme mluvili, jasně vyjádřila přání ve spolupráci pokračovat," rozvádí berlínský zemský ministr kultury Klaus Lederer, podle nějž obě strany projevily ochotu zlepšit komunikaci. Slíbil to prý i Barenboim.

Daniel Barenboim do čela Berlínské státní opery a jejího rezidenčního tělesa Staatskapelle Berlin, které má mnohasetletou tradici, nastoupil roku 1992. Osm let nato byl jmenován jeho takzvaným doživotním dirigentem.

Nyní Barenboim ujistil management, že pokud by mu vypovědělo zdraví, ve funkci skončí dřív než roku 2027, kdy mu bude 85 let. Tou dobou za sebou bude mít 35 let strávených v Berlíně.

Návštěvy Prahy

Slavný dirigent a klavírista, narozený v argentinském Buenos Aires, avšak zároveň disponující také čestným občanstvím Izraele, Palestiny a Španělska, patří k nejvlivnějším osobnostem ve světě klasické hudby.

Silně se zapsal už jako šéfdirigent Chicago Symphony Orchestra, kam přišel na místo sira Georga Soltiho a kde působil v letech 1991 až 2006.

Kromě toho se Barenboim angažuje v lidskoprávní oblasti, například jeho Barenboimova-Saidova akademie v Berlíně sbližuje hráče z různých zemí Blízkého východu včetně Izraelců a Palestinců.

Instituce funguje od roku 2016, nazvaná je po Barenboimovi a palestinsko-americkém literárním vědci Edwardu Saidovi, který zemřel začátkem tisíciletí.

Právě s ním Barenboim ještě roku 1999 v německém Výmaru založil mládežnický ansámbl West-Eastern Divan Orchestra, kde působí hráči z Izraele a různých arabských zemí.

Přípravy Daniela Barenboima na Mou vlast zachytil film Martina Suchánka. | Video: Martin Suchánek

Daniel Barenboim je častým hostem také v Česku. Na festival Pražské jaro přijel poprvé roku 1966, se Staatskapelle Berlin zde naposledy účinkoval před třemi lety.

Předloni Barenboim na zahajovacím koncertu Pražského jara s Vídeňskými filharmoniky uvedl Smetanovu Mou vlast. Skladbu už předtím zahrál ve Vídni, Paříži či Mnichově, přípravy zachytil film českého dokumentaristy Martina Suchánka.

Podle informací Hospodářských novin koncert Barenboima s Vídeňskými filharmoniky na Pražském jaru stál až 10 milionů korun.