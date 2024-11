Předčasný vánoční dárek. Raper Kendrick Lamar nečekaně vydal nové album

Bez jakéhokoliv předchozího oznámení americký raper Kendrick Lamar v pátek vpodvečer vydal své šesté studiové album nazvané GNX. Slyšet už ho lze na streamovacích službách. Zahraniční agentury o něm píší jako o předčasném vánočním dárku posluchačům.

Nahrávka nazvaná podle sportovního auta Buick GNX z 80. let minulého století, které si Kendrick Lamar nedávno koupil a ve kterém jej kdysi z porodnice domů přivezl otec, podle agentury AP čítá 12 skladeb. Na všech s výjimkou jediné spolupracoval oceňovaný producent Jack Antonoff.

V několika písních hostují popová zpěvačka SZA a mexická hvězda žánru mariachi Deyra Barrera, na jiné přispěla americká hudebnice Ink či interpet Sam Dew. Zní tu také vysamplované hlasy zpěvačky Cheryl Lynn a dnes již nežijícího Luthera Vandrosse. Kromě jiného Kendrick Lamar na desce využil smyčce nebo jazzového saxofonisty Kamasiho Washingtona, s nímž už spolupracoval.

Jak připomíná agentura AFP, sedmatřicetiletý hudebník novinkou završuje rok, během nějž se veřejně pohádal s Drakem. Jejich ostře sledovaná rapová bitva ovládla média a vznikly z ní některé z nejposlouchanějších tracků roku, zejména Lamarova skladba Not Like Us. Ta ovládla hitparádu Billboard Hot 100 a vynesla mu několik nominací na Grammy. Na nové desce se Lamar ke sporu vrací hned úvodní skladbou Wacced Out Murals.

GNX je jeho první studiovou nahrávkou od Mr. Morale & the Big Steppers z roku 2022, kterou posléze osobně představil také v pražské O2 areně.

Kendrick Lamar na sebe poprvé upozornil debutovým albem good kid, m.A.A.d city z roku 2012. Od té doby obdržel 17 cen Grammy a jako první hudebník věnující se jinému žánru než klasice nebo jazzu v roce 2017 převzal Pulitzerovu cenu za nahrávku Damn. Letošní album je první, které nevydal na losangeleské značce Top Dawg Entertainment, kde začínal. Místo toho jej zveřejnil pod hlavičkou své kreativní agentury pgLang, kterou předloni založil s dlouholetým spolupracovníkem Davem Freem, doplňuje deník New York Times.

Teď má před sebou Kendrick Lamar velký rok, kromě šancí proměnit sedm nominací na únorovém předávání cen Grammy vystoupí při finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, jež díky vysoké sledovanosti patří k nejprestižnějším v USA. V posledních letech stejnou příležitost dostali zpěváci Usher a The Weeknd nebo Rihanna. Také nadcházející účinkování na Super Bowlu glosuje Lamar v úvodním tracku nového alba.

Video: Ukázka z alba GNX