Keanu Reeves přijede na Rock for People. Bude hrát na basu s kapelou

Hollywoodský herec Keanu Reeves, který proslul jako Neo ve sci-fi sérii Matrix nebo zabiják John Wick, vystoupí se svou kapelou na příštím ročníku královéhradeckého festivalu Rock for People. Devětapadesátiletý Kanaďan se hudbě věnuje od 90. let minulého století. Ve skupině zvané Dogstar hraje na baskytaru.

O koncertu, který se uskuteční 14. června, ve středu ráno informoval server Czechcrunch.cz. Vzápětí ho potvrdili pořadatelé.

"Vystoupení Dogstar s hvězdným Keanu Reevesem za baskytarou je pro mě opravdový splněný sen," říká ředitel festivalu Michal Thomes, který se kapelu poprvé snažil pozvat už v 90. letech. "Tehdy se nám to nepodařilo a pak na dlouhých téměř 20 let nebyla aktivní. O to větší máme radost, že se to konečně podařilo," dodává.

Počátky sestavy sahají do roku 1991, kdy Keanu Reeves v supermarketu potká muže v dresu týmu Detroit Red Wings a začne se s ním bavit o hokeji. Vyklube se z něj bubeník a rovněž herec Robert Mailhouse. Společně pak začnou zkoušet v garáži ještě s kytaristou Greggem Millerem, až založí kapelu později přejmenovanou na Dogstar, popsal web GQ.com.

V roce 1995, kdy Millera nahradí zpěvák a kytarista Bret Domrose, předskakují na turné Davidovi Bowiemu nebo kapele Bon Jovi všude od San Franciska po Japonsko. Čtyři roky nato účinkují na menší scéně festivalu Glastonbury, kde jim ale podle GQ nespokojení lidé házejí kusy ovoce na pódium. Také v letech 1996 a 2000 vydají dvě alba.

Začátkem tisíciletí se však skupina rozpadá, neboť její členové nemají čas se naplno věnovat hudbě. Znovu se dávají dohromady až za pandemie koronaviru. Minulý měsíc vydali comebackové album nazvané Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Hlavními hvězdami příštího ročníku festivalu, který se v královéhradeckém Parku 360 uskuteční od 12. do 15. června 2024, budou dále kapela Bring Me The Horizon, zpěvačka Avril Lavigne nebo sólový projekt Coreyho Taylora z kapely Slipknot. "Ještě nás ale čeká oznámení dalších tří headlinerů," uvedl již dříve ředitel festivalu Thomes. Vstupenky lze pořídit v síti GoOut nebo na webu, základní čtyřdenní balíček stojí 3590 korun.

Video: Everything Turns Around z nového alba Dogstar