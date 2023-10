Neznámý útočník ubodal íránského režiséra Mehrdžújího a jeho manželku

Neznámý útočník v sobotu večer ubodal věhlasného íránského režiséra Dárjúše Mehrdžújího a jeho manželku v jejich domě na předměstí Teheránu. Podle policie měli 83letý filmař, představitel íránské nové vlny, i jeho o 30 let mladší manželka, scénáristka a kostýmní návrhářka, podřezaná hrdla, napsal deník The New York Times. Jeho dlouhá kariéra a tvorba přispěly ke světovému věhlasu íránského filmu.

Rodák z Teheránu Mehrdžújí vystudoval ve Spojených státech filozofii. Po návratu do Íránu se proslavil snímkem Kráva z roku 1969, který bodoval na několika filmových festivalech, včetně Benátek. Jeho prvotinou byl film Diamant 33, parodie na snímky o agentu britské tajné služby Jamesi Bondovi. Mehrdžújí byl nejen režisér, ale pro mnoho svých snímků napsal i scénář, některé i produkoval. Kvůli své tvorbě se musel potýkat s cenzurou před i po íránské islámské revoluci z roku 1979. Po revoluci žil několik let ve Francii, přeložil do perštiny několik děl francouzského spisovatele Eugènea Ionesca. Několik jeho filmů se věnovalo sociální tematice, další desetiletí své tvorby věnoval ženským postavám. Okolnosti filmařovy smrti jsou nejasné, těla našla jejich dcera. Podle polooficiální íránské agentury Tasnim se z domu obětí ztratilo několik zlatých předmětů, píše NYT. Policie dosud neinformovala o tom, že by někoho zadržela, uvádí AFP.

