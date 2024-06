Úřad, kam budete chodit rádi. Do Národní sbírky zlozvyků se opět zapojuje veřejnost

Národní statistický ústav má novou pobočku. Otevřela na smíchovské náplavce v Praze, kde je možné registrovat své nešvary, případně je "prásknout" na někoho jiného. “Úředníci” fiktivní instituce také pomohou se zápisem profesních či rodinných deformací. Pokračuje umělecký projekt Kateřiny Šedé nazvaný Národní sbírka zlozvyků. Šest přepážek v prostoru kobky 17 bude otevřených do 2. července.

Rolujete toaletní papír zespoda, nebo shora? A které potraviny z nákupního košíku sníte jako první, ještě než dojdete k pokladně? Národní statistický ústav to potřebuje vědět. Návštěvníky nečeká žádný vyvolávací systém, ale stará dobrá fronta a "úřednice", která šla zrovna na kafe. Umělkyně Kateřina Šedá roky sbírala časté české zlozvyky. Její projekt teď vstoupil do druhé fáze, kterou spoluorganizuje Galerie hlavního města Prahy. Opět se do něj může zapojit široká veřejnost. Tentokrát si autorka klade za cíl nešvary blíže specifikovat a klasifikovat.

Sbírka zlozvyků probíhala od předminulého roku online i v terénu. Narostla do robustních rozměrů - Šedá jich k dnešku shromáždila přes 30 tisíc. Tím se také zkomplikoval původní cíl roztřídit nešvary do velké encyklopedie. "Měli jsme ji vydat už loni, ale nelíbil se mi způsob, jakým jsme ji sestavili," přiznává umělkyně.

Došla k tomu, že původně zamýšlené abecední řazení zlozvyků by bylo ke čtení úmorné a nezáživné. "Přišla jsem na lepší způsob. Namísto toho vždy popíšu jeden z prvků z různých perspektiv. To bude nosnější formát, který navíc učte i mladší čtenář," plánuje. "Lidé nám u přepážky mohou pomoct s analýzou nejčastějších zlozvyků. Proto jsem to pojala jako Národní statistický ústav, což je zkomolenina Českého statistického úřadu," vysvětluje.

Návštěvníci výstavy tak mohou pomoci upřesnit, jak konkrétně nejčastější zlozvyky provádějí. "Lidé nám často píšou jako zlozvyk rodinné oslavy, ale neuvádějí, co se na nich děje: jestli se pokaždé pohádají, urazí, říkají příbuzným, že jsou tlustí, nebo se pomlouvají přes esemesky," dává příklad. Na přepážce je také možné evidovat nové zlozvyky, což ale není hlavní cíl výstavního projektu. "Zlozvyků už mám plné zuby," směje se Šedá.

Sympatický zloděj

V průběhu projektu začala kromě osobních, rodinných a národních zlozvyků sbírat i ty profesní. Je to její vůbec nejoblíbenější kategorie, i když bývá těžké se k takovým příkladům dostat. "Asi v polovině projektu jsem si uvědomila, že i když sbírám zlozvyky s někým zajímavým, třeba s chirurgem, nikdy mi sám od sebe neřekne o svých profesních deformacích," říká.

Šedá se zaměřuje na všechny vrstvy společnosti od taxikářů po vrcholné politiky. "Když sbíráte zlozvyky zlodějů, najednou vám přijdou sympatičtí," zmiňuje. Často si dokonce zaplatí za službu, aby se deformací jednotlivých profesí dopátrala. "Třeba jdu na masáž a během masírování to z nich vytáhnu," ilustruje.

I sama Šedá si všímá některých svých pracovních rituálů. "Jeden z mých nejhorších je, že když mám večer odevzdat práci a vůbec mi to nejde, pustím si na počítači nějaké drama, vraždy nebo třeba Černobyl. Dělá mi dobře, že je na tom někdo hůř než já," přiznává.

Přestože některé vlastní zlozvyky se i jí zdají hrozné, nemyslí, že bychom se je měli snažit odbourávat. Naopak věří, že nás dělají jedinečnými. "Tento projekt není odvykací kúra. Já také v noci žeru čokoládu a neplánuji to zrušit, naopak si to pěstuji. Kdyby se mě někdo ptal, co mám ráda na svém manželovi, neřekla bych, že má sportovní postavu a rád chodí na hory. Naopak bych zmínila spoustu věcí, které by jiné lidi štvaly," pokračuje.

Že osobní zvláštnosti spojují, jí potvrdily firemní teambuildingy. "Oslovovala jsem různé firmy, jestli bych u nich mohla sbírat zlozvyky. Hodně z nich mě ze začátku odmítalo, ale někteří odvážlivci mě pak pozvali na teambuilding," vypráví. Nejprve dali Šedé jen okolo hodiny času, jenže akce měla obrovský úspěch. "Nakonec to trvalo tři nebo čtyři hodiny a všichni se tam váleli smíchy," říká.

Úspěch měla také tematická seznamka, která se uskutečnila loni v Mladé Boleslavi. "Klasické seznamky mají stále stejný mustr a je těžké si podle toho vybrat dobrého partnera. Zlozvyky se ukázaly jako skvělý způsob, jak vás oddělit od ostatních - hned víte, že tato paní si nasazuje náušnice až na zastávce a hádá se na oslavách. Nejvíc mě na lidech fascinuje, jak je každý jiný, a tady se to projeví," myslí si umělkyně.

Zlozvyky jako pocta Mendelovi

Národní sbírka zlozvyků je součástí projektu Celej von, který Šedá začala připravovat k 200. výročí narození zakladatele genetiky Gregora Mendela. Muže, jenž popsal základy dědičnosti, se rozhodla připomenout originálně, jak je jí vlastní. Vycházela jednak z toho, že Mendel měl sám některé zlozvyky - byl kuřákem a možná také workoholikem. Zároveň autorka pracuje s předpokladem, že část nešvarů může být zděděná nebo se v rodinách předávat pozorováním.

Od Mendelova výročí v roce 2022 se projekt rozrostl do obřích rozměrů, na jeho motivy třeba vznikla inscenace novocirkusového uskupení Losers Cirque Company. Kdy bude akce u konce, zatím není jasné. "To je největší zlozvyk téhle Národní sbírky zlozvyků. Původně jsem to plánovala na jeden rok. Dívala jsem se ale, že někteří lidé psali encyklopedie deset, patnáct i dvacet let. Takže je to ještě v pohodě. Čtyřicet let to snad dělat nebudu," doufá Šedá.

