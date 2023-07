Tři bratři poprvé zazpívají v Česku. Jonas Brothers zkusí zaplnit O2 arenu

Americká popová kapela Jonas Brothers, kterou tvoří tři bratři známí z pořadů televize Disney Channel, poprvé vystoupí v Česku. Představí se 2. června příštího roku v největší pražské zastřešené O2 areně.

Koncert někdejších teenagerských hvězd, které od začátku tisíciletí prodaly miliony alb, pořádá agentura Live Nation. Vstupenky za ceny od 1690 korun budou v prodeji od příštího pátku 4. srpna.

Sestavu tvoří dnes pětatřicetiletý Kevin Jonas, o dva roky mladší Joe Jonas a třicetiletý Nick Jonas. První skladby zveřejnili roku 2005, krátce nato těžili z účasti v televizních filmech Camp Rock a Camp Rock 2: Velký koncert od společnosti Disney. Viděly je miliony diváků. Firma pak jejich popularitu ještě zesílila, když jim na Disney Channelu věnovala samostatný televizní seriál nazvaný Jonasovi.

Ve stejné době dostali do amerických hitparád své největší hity jako Burnin' Up nebo Tonight. Na vrcholu slávy zřejmě byli roku 2010, kdy je americký prezident Barack Obama pozval do Bílého domu u příležitosti předání Gershwinovy ceny Paulu McCartneymu z Beatles. Na jeho přání Jonas Brothers zazpívali Drive My Car právě z repertáru Beatles.

Dva roky nato se sestava rozpadla a každý z bratří začal rozvíjet sólovou dráhu. Roku 2013 zrušili 23 koncertů z plánovaného turné kvůli "tvůrčím neshodám".

Znovu se sešli teprve před pandemií koronaviru. V roce 2019 zveřejnili singl Sucker, který debutoval v čele americké hitparády, a na jeho úspěch ještě tentýž rok navázali albem Happiness Begins a dokumentárním filmem Cesta za štěstím. Vidět ho lze ve videotéce Amazon Prime Video. Vypráví, jak Jonas Brothers "ze skromných poměrů v rodině pastora v New Jersey raketově vystoupali ke slávě až do bolestného rozpadu".

Letos na jaře Jonas Brothers vydali v pořadí šestou, funkem a elektronickou taneční hudbou inspirovanou desku nazvanou jednoduše The Album. Písně z ní představí příští rok na turné, v jehož rámci navštíví také Česko.

Video: Jonas Brothers zpívají Drive My Car