Jaromír Nohavica zazpívá v říjnu v O2 aréně

před 26 minutami

Zpěvák Jaromír Nohavica se po čtyřech letech vrací do pražské O2 arény. 19. října tam zazpívá za doprovodu polského akordeonisty Roberta Kusmierskiho a perkusionisty Pavla Planka.

"Na týden přesně po čtyřech letech vystoupím v O2 areně. V prostoru pro mou hudbu neobvyklém a nezapomenutelném. A platí to samé, co jsem řekl loni v Londýně: Co můžu chtít víc? Zahraju si na krásném místě před krásným publikem a ještě za to mám peníze," podotýká Jaromír Nohavica. Lístky na říjnový koncert se začnou prodávat 5. května.

V roce 2013 písničkář O2 arénu dvakrát za sebou vyprodal, nejprve šlo o koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava, pak o tradiční sólové vystoupení s kytarou a heligonkou.

Prozatím poslední album vydal třiašedesátiletý Nohavica pod názvem Tak mě tu máš v roce 2012.