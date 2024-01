Dcery navštěvují otce a čas běží. Na festivalu Sundance vyhrálo rodinné drama

Hlavní cenu na americkém festivalu nezávislé kinematografie Sundance, který skončil tuto neděli, získalo částečně autobiografické rodinné drama In the Summers kolumbijsko-americké scenáristky a režisérky Alessandry Lacorazzy. Informovala o tom agentura DPA.

Otce dívek ve vítězném filmu In the Summers ztvárnil portorický raper Residente (vpravo). | Foto: Sundance Institute

Poetický snímek se odehrává v ospalém pouštním městě v americkém státě Nové Mexiko. V průběhu dvou dekád líčí komplikovaný vztah dvou sester a jejich nedokonalého, milujícího, avšak alkoholického otce. Hrdinky žijící v Kalifornii jej navštěvují vždy během letních prázdnin. Porotu zaujalo In the Summers jako nejlepší hraný film vyprodukovaný v USA. Autorka si zároveň odnáší cenu za režii, doplňuje agentura AP.

"Ráda bych tuto sošku věnovala všem, kdo jsou queer, dále všem z Latinské Ameriky a všem imigrantům," poděkovala Alessandra Lacorazza, pro niž se jednalo o celovečerní režijní debut. Inspiroval ji zážitek z dětství, kdy se sestrou v Kolumbii podobně navštěvovala svého otce bojujícího se závislostí.

Jedna z hrdinek filmu v dospívání zjistí, že je queer. Snímek je pozoruhodný mimo jiné tím, že dívky v různém věku ztvárnilo několik hereček, napsal server Indiewire.com. Ten dále chválí výkon portorického rapera Residenteho v roli otce.

Dle časopisu Variety.com je příběh rozdělený na čtyři části, přičemž v té první otec dívky učí hrát kulečník, vařit vajíčka, ukazuje jim hvězdy nebo si s nimi hraje u bazénu. Právě tato část zafixuje jeho obraz tak, jak si jej dívky budou pamatovat a vždy jej s těmito zážitky srovnají při pozdějších návštěvách.

Nejlepším zahraničním titulem se stalo drama Sujo o sirotkovi prchajícím před drogovým kartelem, pro nějž před svou násilnou smrtí pracoval jeho otec.

Za nejlepší americký dokument porota označila snímek Porcelain War o ukrajinské trojici vyrábějící křehkou keramiku v době, kdy všude kolem zuří válka. Natočili jej Brendan Bellomo a Slava Leonťjev. Hrdinové původně žili na Krymu, než utekli před ruskými okupanty do Charkova. "Tohle je ve skutečnosti cena pro Ukrajince za statečnost. A za to, jak jsou to úžasní lidé," řekl na ceremoniálu Bellomo. Podle magazínu Hollywood Reporter film mimo jiné ukazuje, že umělci mají zodpovědnost pracovat i v těch nejtemnějších časech, jimž navzdory dokážou stále vytvořit něco krásného.

Sošku za nejlepší mezinárodní dokument si odnáší norský A New Kind of Wilderness o rodině, jež žije izolovaně v lesích, avšak v důsledku neštěstí se musí vydat do civilizace.

Ceny publika si odnášejí například dokument Daughters od filmařek Natalie Rae a Angely Patton o čtyřech dívkách, které se chystají na setkání se svými uvězněnými otci, nebo film Didi od Seana Wanga o dospívání třináctiletého tchajwansko-amerického chlapce. Jedno z diváckých ocenění dostal také hraný snímek Kneecap s hercem Michaelem Fassbenderem o belfastském rapovém triu.

Jubilejní 40. ročník festivalu nabídl divákům ve městech Park City a Salt Lake City dohromady 80 filmů ze 24 zemí. Přehlídku roku 1978 založil americký herec a režisér Robert Redford. Jmenuje se podle jedné z jeho nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid. Vznikla s cílem upozornit na nezávislou tvorbu a představit talenty, které za sebou nemají velká studia.

Loni měly na festivalu premiéru například Minulé životy od režisérky Celine Song, které pak s úspěchem promítala kina po celém světě včetně Česka a momentálně jsou nominované na dva Oscary.