Kristen Stewart, Nolan či Downey Jr. Začal 40. ročník festivalu v horách Sundance

Tisíce obdivovatelů filmu, hollywoodské celebrity i umělci z celého světa přijeli do města Park City v americkém státě Utah. V zasněženém horském středisku, které leží v nadmořské výšce 2100 metrů a odkud lyžaři vyrážejí na nedaleké sjezdovky, právě začal hvězdně obsazený 40. ročník festivalu nezávislé kinematografie Sundance.

Podle agentury AP pořadatelé jen první den promítli 19 titulů, od dramatu Freaky Tales v hlavní roli s Pedrem Pascalem známým z minisérie The Last of Us až po dokumenty o muzikantovi Brianu Enovi, hudebním festivalu Lollapalooza či malířce Fridě Kahlo.

Desetidenní program zahájil slavnostní galavečer, v jehož rámci převzali ceny herečka Kristen Stewart, aktuální oscarový favorit Christopher Nolan nebo autorka loňského hitu Minulé životy Celine Song. Mezi hosty nechyběly herečky Saoirse Ronan nebo Jodie Foster, hvězda aktuální čtvrté řady detektivního seriálu Temný případ.

Třiatřicetiletá Kristen Stewart známá ze ságy Stmívání nebo životopisu princezny Diany sem jezdí už dvě dekády. Sošku jí předal kolega Jesse Eisenberg. "Kristen patří k hrstce herců, kteří jsou natolik oddaní, autentičtí a tak tu roli prožívají, že po skončení natáčení máte potřebu se za nimi stavit a ujistit se, že jsou v pořádku," řekl.

Kristen Stewart na letošním ročníku představí dvě novinky: krimi thriller Love Lies Bleeding a sci-fi o umělé inteligenci Love Me. Ani Jesse Eisenberg nezůstane stranou. Čtyřicetiletý herec napsal scénář, zrežíroval a ztvárnil hlavní roli ve filmu A Real Pain, kde s Kieranem Culkinem známým z Boje o moc zpodobnili dva americké bratrance. Ti cestují do Polska, aby se dozvěděli víc o své právě zesnulé babičce. Při té příležitosti začnou poznávat místa spojená s holokaustem.

Filmaře Christophera Nolana, jehož loňský hit Oppenheimer čerstvě uspěl na Zlatých glóbech, na slavnostním zahájení uvedl herec Robert Downey Jr.

"Není proč se radovat. Mého přítele postihla strašná tragédie, kterou jsem tu nechtěl zmiňovat, protože je hodně osobního rázu, ale já to řeknu: jemu se stalo to, že ho začali poznávat lidi na ulici," žertoval Downey. Nolan na festivalu v roce 2001 získal cenu za scénář snímku Memento, který financoval ještě jako nezávislý projekt. Teprve po jeho úspěchu začal pracovat pro Hollywood.

Sundance, které v dalších dnech navštíví také Woody Harrelson nebo herečky Aubrey Plaza a Laura Linney, zůstává podle agentury AP nepominutelnou akcí. A to jak pro filmová studia, která tu prodávají práva na své novinky, tak pro distributory plánující příští sezonu.

Na festivalu bývají uzavírány smlouvy týkající se snímků, jež pak míří do kin i na streamovací platformy. Letos přitom panují zvlášť velká očekávání. Po nedávné stávce hollywoodských scenáristů a herců jsou distribuční plány na první půlku roku 2024 "v rozvalu", řekl na zahájení producent Jason Blum, šéf společnosti Blumhouse Productions.

To má ale také světlou stránku. Z celkových 91 celovečerních filmů v programu letošního Sundance jich zhruba 80 procent zatím nenašlo distributora. "Což by mohl být jeden z příjemnějších důsledků stávky, že filmy, které by jinak těžko hledaly distributora, ho teď najdou snáze, protože distribuční plány jsou tak děravé," doufá Blum, že spousta snímků z letošní nabídky obratem zamíří do kin.

"Máme tu filmy, které jen čekají na publikum," přitakává ředitel festivalu Eugene Hernandez.

Centrem dění zůstává osmitisícové město Park City, na jehož hlavní ulici se mnoho obchodů a restaurací momentálně proměnilo ve značkové salonky sponzorů či mediálních partnerů festivalu.

Vedle takřka nepřetržitých projekcí akce zahrnuje přednášky či panelové diskuse o všem od odkazu Sundance až po tipy, jak natočit první celovečerní snímek.

Po zkušenosti z pandemických let organizátoři přistoupili na takzvanou hybridní formu. Od 25. ledna budou pro držitele virtuálních festivalových pasů některé snímky k vidění též online.

Herečka Kristen Stewart na festivalu představili krimi film Love Lies Bleeding režisérky Rose Glass. | Video: A24

Festival Sundance roku 1978 založil americký herec a režisér Robert Redford. Přehlídka se jmenuje podle jedné z jeho nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid. Vznikla s cílem upozornit na nezávislou tvorbu a představit talenty, které za sebou nemají velká studia.

V začátcích šlo o komorní akci. Dnes festival z Park City, tedy města proslulého třemi lyžařskými středisky, přesahuje až do přilehlého Salt Lake City. Tam se roku 2002 konaly zimní olympijské hry a momentálně lze v tamních biografech zhlédnout vybrané snímky. Na Sundance svá průlomová díla dříve uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch či Quentin Tarantino. Letošní ročník potrvá do 28. ledna.