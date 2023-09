Vzteklými songy vyzývají k bezbřehé lásce. Do Prahy se vrátí rockeři Idles

Letos byli poprvé nominováni na cenu Grammy, do Česka však přijedou už popáté. Britská rocková kapela Idles, která patří k nejskloňovanějším současným kytarovým sestavám a jejíž tvrdá hudba kontrastuje s často něžnými texty o sounáležitosti či zranitelnosti, vystoupí 11. března 2024 v pražském klubu Sasazu.

Koncert pořádá agentura Ameba Production, jež organizuje festival Rock for People. Vstupenky v cenách 990 až 1290 korun jsou v síti Goout.cz k dispozici od pátku. Idles se představí v rámci série Rock for People Concerts. Hosty této královéhradecké přehlídky byli v letech 2017, 2019 a naposledy vloni.

Zatímco poprvé hráli v jednom z tamních hangárů pro pár desítek lidí, dva roky nato vzbudili rozruch ve větším stanu a vloni už v hlavním čase ovládli pódium v prostorném šapitó. "Na energii Idles se člověk nejlépe napojí naživo. Ve své show mísí drama s groteskou života, slzy střídá radost, vše umocňují abnormálně hlučné nástroje a nepřítomné taneční kreace muzikantů," napsalo o vystoupení Aktuálně.cz, podle nějž jsou pro Idles typické intenzivní kytarové riffy, hučící baskytara a burácející bicí. "Muzikanti skrze své úderné, vzteklé songy vyzývají k bezbřehé lásce," uvádějí pořadatelé nadcházejícího koncertu.

Pětičlenná formace volně rozvíjí prvky punk-rocku i tvrdší hudby, poslední dobou ale také soulu nebo žánru grime. Vede ji velšský zpěvák Joe Talbot, jenž se během koncertů vyjadřuje k osobním záležitostem i stavu britské společnosti. Šíře jeho témat sahá od brexitu přes migrační krizi po takzvanou toxickou maskulinitu.

Sestava vznikla roku 2009 v přístavním anglickém městě Bristol, kde získala první fanoušky, mimo jiné prostřednictvím klubových nocí nazvaných Batcave. Formativní léta trávili na zkouškách po práci a v permanentních pochybách, zda má tento projekt smysl. Zpětně v rozhovorech přiznávají, že byli dlouho "naprosto příšerní".

Pozornost médií si vysloužili roku 2016 singlem Divide & Conquer o neutěšeném stavu britské Národní zdravotní služby. Skladbu zařadili na své první album Brutalism ovlivněné mimo jiné smrtí zpěvákovy matky. O ní se Talbot staral od svých šestnácti, kdy prodělala druhou mrtvici. Ve skladbě Divide and Conquer se ptá, zda by matka žila dál, pokud by zdravotní služba známá pod zkratkou NHS nebyla podfinancovaná. A v rozhovorech sám sobě odpovídá, že ano.

Druhá, ambicióznější nahrávka Joy as an Act of Resistance zpracovala úmrtí zpěvákovy ještě nenarozené dcery a frontmanův boj s alkoholem. Zatím naposledy Idles předloni zveřejnili čtvrté studiové album nazvané Crawler, na němž experimentovali s použitím syntezátorů a obecně prvků elektronické hudby. Zpěvák Talbot touto nahrávkou zároveň oslavil dva roky abstinence. "Crawler je dosud nejbarvitějším a nejspíš i nejambicióznějším počinem kvinteta," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Sestavu doplňují kytaristé Mark Bowen a Lee Kiernan, baskytarista Adam Devonshire a bubeník Jon Beavis. V Praze dosud Idles zahráli jedinkrát, roku 2018 v klubu Futurum.

Video: Idles hrají skladbu Crawl