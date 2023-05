Zemřela královna rock'n'rollu Tina Turner, proslula svou energií a chraplavým hlasem

Po dlouhé nemoci ve věku 83 let zemřela americko-švýcarská zpěvačka s charakteristickým chraplavým hlasem Tina Turner. S odkazem na její mluvčí to uvedla stanice Sky News.

"Královna rock'n'rollu zemřela dnes ve věku 83 let po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku. Svět ztratil hudební legendu a vzor," uvedla mluvčí.

Tina Turner se proslavila jako interpretka hitů The Best, We Don't Need Another Hero z filmu Šílený Max, ve kterém si i zahrála, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye. Proslula odvážnými kostýmy a energickým vystupováním, její koncerty bývaly velká show plná světelných efektů, pyrotechniky a blyštivých kostýmů.

"Rocková babička", jak se jí někdy přezdívalo, prodala přes 200 milionů desek. Získala mimo jiné 12 cen Grammy včetně té za celoživotní zásluhy a vstoupila do rokenrolové Síně slávy. Její hudební dráhu zásadně ovlivnil manžel Ike Turner, který jí kariéru nejprve nastartoval, ale pak ji svým bouřlivým životem a násilnickým chováním komplikoval.

Tina Turner se narodila v listopadu 1939 na farmě Nutbush v americkém státě Tennessee. Svému rodišti později vzdala hold hitem Nutbush City Limits. Pěveckou premiéru si odbyla již v dětství, kdy v kostelním sboru pěla gospely. Po rozvodu rodičů ji vychovávala babička, v 16 letech pak odešla do městečka St. Louis, kde v jednom z místních klubů potkala Ika Turnera, kapelníka rhythm & bluesové kapely Kings of Rhythm. A právě on nastartoval její pěveckou dráhu. Poprvé se o ní veřejnost dozvěděla v roce 1960, kdy s Ikem Turnerem přišli se songem A Fool in Love.

Významný úspěch jí roku 1971 přinesl hit Proud Mary, s nímž bodovala v žebříčku amerických singlů Billboard Hot 100. Byl to zároveň i nejúspěšnější počin skupiny Ike & Tina Turner Revue, se kterou tehdy s manželem vystupovala. Popularita ji dále vedla k filmu. V sedmdesátých letech se objevila ve snímcích Gimme Shelter, Soul to Soul nebo ve filmové verzi rockové opery Tommy z roku 1975.

Druhým začátkem pro zpěvačku byla 80. léta, kdy se vzpamatovala z rozvodu právě s agresivním a na alkoholu závislým Turnerem. Ten jí během jejich šestnáctiletého manželství svým bouřlivým životem a násilnickým chováním přivedl téměř až na dno. Dle zpěvačky ji z osobní krize, kterou provázelo nejen přibrzdění sólové kariéry, ale také spousta dluhů, pomohly posilovna a buddhismus.

Závratný úspěch zažila roku 1984 s albem Private Dancer. Během následujícího roku se ho prodalo na deset milionů kusů a zpěvačce vyneslo tři ceny Grammy. Tina Turner tehdy změnila image a stylově se posunula od soulu a blues k popu, na její pomyslné cestě vzhůru už nic nestálo. Stala se jednou z nejžádanějších, její koncerty přitahovaly tisíce fanoušků.

Na konto si připsala i rekord v návštěvnosti, když na její koncert v Riu de Janeiru roku 1988 dorazilo 182 tisíc diváků, do té doby největší počet na světě.

Poslední studiovou desku Twenty Four Seven natočila v roce 1999, rok nato se "definitivně" rozloučila s publikem. K radosti fanoušků pak ještě v roce 2008 změnila názor a vyrazila na turné k padesátiletému výročí své kariéry. Nezapomněla ani na Prahu, kde v dubnu 2009 zazpívala v zaplněné O2 aréně. Po skončení turné se stáhla z očí veřejnosti.

Video: Tina Turner - What's Love Got To Do With It