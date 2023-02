Zemřel hudebník Milan Schelinger, bratr zpěváka Jiřího Schelingera

Zemřel kytarista a zpěvák Milan Schelinger, bratr zpěváka Jiřího Schelingera. V pátek ráno zesnul ve věku 70 let.

O smrti hudebníka informoval server Novinky.cz. Milan Schelinger vystupoval s písněmi bratra Jiřího, který sám zesnul v roce 1981. O svém sourozenci také vydal knihu a v roce 2011 odhalil v Čestmírově ulici v pražských Nuslích svému bratrovi pamětní desku.

Právě v pražských Nuslích prožil Milan Schelinger velkou část života. Narodil se 18. února 1952 v Bousově. Otec bratrů Schelingerů byl učitelem hudby, Milan začal v dětství hrát na housle a později na kytaru.

V 80. letech vystupoval s kapelou Projektil, později spolupracoval s undergroundovou kapelou The Plastic People of the Universe.

Zalořil také kapelu Milan Schelinger Band. Mimo jiné byl výtvarníkem, spolu s Vladimírem Renčínem uspořádal několik výstavy. Angažoval se také v politice. Mezi lety 1997 - 2001 předsedal Koruně české, monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska.