Zemřel hudebník Milan Schelinger, bratr zpěváka Jiřího vedl monarchisty

S kapelami Projektil nebo The Plastic People of the Universe spolupracoval Milan Schelinger. Kytarista, zpěvák, bratr známějšího Jiřího Schelingera a také někdejší předseda monarchistické strany zemřel uplynulý pátek ve věku 70 let.

O úmrtí informoval server Novinky.cz. Milan Schelinger vystupoval s písněmi bratra Jiřího, který sám zemřel v roce 1981. O sourozenci také vydal knihu a roku 2011 mu v Čestmírově ulici v pražských Nuslích odhalil pamětní desku. Právě v Nuslích prožil Milan Schelinger velkou část života. Narodil se 18. února 1952 v Bousově. Otec bratrů Schelingerových byl učitelem hudby, Milan začal v dětství hrát na housle a později na kytaru. Související Butch Cassidy a Bohuslav Martinů. V sympaťákovi Bacharachovi odchází jiný hitmaker "V Čestmírově ulici, kde jsme bydleli, parkovaly jen dva automobily. Po ulicích jezdili pivovarští koně táhnoucí vozy se sudy nebo poštovní modré vozy tažené rovněž koňmi. A nedaleko byla pole s ječmenem a bramborami, tam už pro nás začínal venkov," vzpomínal na 50. léta, kdyby byly Nusle ještě periferií metropole. "Na náměstí Bratří Synků stály výstavní domy, jako jsou v Pařížské, a v postranních ulicích byly obyčejné dělnické činžáky se společnou vodou a záchody na pavlačích," řekl v interview, které otiskl měsíčník Tučňák vydávaný Městskou částí Prahy 4. V 80. letech vystupoval s kapelou Projektil, později spolupracoval s undergroundovými The Plastic People of the Universe. Založil též formaci Milan Schelinger Band. Mimo jiné byl výtvarníkem, s Vladimírem Renčínem uspořádal několik výstav. Angažoval se rovněž v politice. Mezi lety 1997 a 2001 předsedal Koruně české, monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska.