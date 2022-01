Hrál také v Klubu rváčů. Zemřel americký zpěvák Meat Loaf, bylo mu 74 let

Ve věku 74 let zemřel americký rockový zpěvák řečený Meat Loaf, jehož první sólové album Bat Out of Hell patřilo k nejprodávanějším v USA. Kromě toho na sebe upozornil rolí bývalého poslíčka Eddieho v hororovém filmovém muzikálu Rocky Horror Picture Show, kde účinkoval po boku Tima Curryho a Susan Sarandonové.

O úmrtí informovaly agentura Reuters a deník Evening Standard s odvoláním na rodinu. "Víme, co pro vás znamenal, a hluboce si vážíme vaší lásky a podpory v této těžké době," uvedla rodina.

Příčina úmrtí není známá. Hudebník měl více zdravotních problémů, několikrát zkolaboval na pódiu.

Meat Loaf byl pověstný robustní postavou, hřmotným hlasem a okázalými vystoupeními. Jeho deska Bat Out of Hell z roku 1977 patří k 35 nejúspěšnějším v americké historii, prodalo se jí 14 milionů kusů. Do hitparád se dostaly dva singly, Two of Three Ain’t Bad a Paradise by the Dashboard Light, což byl duet se zpěvačkou Ellen Foleyovou.

Na úspěch autor navázal pokračováním Bat Out Of Hell II: Back Into Hell z roku 1993, z něhož vzešel hit I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That). Ten se pět týdnů držel v čele hitparády a zpěvák za něj získal Grammy. Roku 2006 přidal Meat Loaf ještě třetí díl trilogie, album s podtitulem The Monster Is Loose.

Celkově prodal přes 100 milionů desek, k dalším úspěšným patřily Dead Ringer a Bad Attitude z 80. let. Větší ohlas zaznamenala nahrávka Welcome to the Neighborhood z roku 1995. Poslední, dvanácté studiové album pod názvem Braver Than We Are vydal před šesti lety.

Zpěvák účinkoval také ve filmu Klub rváčů z roku 1996, kde ztvárnil muže umírajícího na rakovinu, nebo v komedii Štvanci. K jeho dalším snímkům patřily Léto v Alabamě, Max a Kevin nebo Waynův svět. Celkem se Meat Loaf objevil ve více než 50 filmech a televizních inscenacích. Ještě před pěti lety účinkoval v seriálu Ghost Wars.

Meat Loaf se narodil roku 1947 v texaském Dallasu do rodiny bývalého policisty, jeho matka zpívala v gospelovém kvartetu. Po střední škole odešel do Los Angeles, kde založil kapelu a vystupoval v muzikálech. Jeho hudební styl v něčem připomínal Bruce Springsteena.