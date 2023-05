Koruna mé sestry má šanci. Česká skupina Vesna postoupila do finále Eurovize

Česká dívčí skupina Vesna se v úterý pozdě večer dostala mezi desítku interpretů, kteří postoupili z prvního semifinále písňové soutěže Eurovize. Se skladbou My Sister's Crown stane v sobotním finále proti zástupcům dalších 25 zemí. Kromě Česka dál pokračují hudebníci z Chorvatska, Izraele, Portugalska, Finska nebo Švédska.

Vesnu tvoří hudebnice z pražské Ježkovy konzervatoře, kromě tří Češek jsou členkami i Slovenka, Ruska a Bulharka. Zpěvačka Patricie Fuxová před soutěží řekla, že skupina chce v soutěži reprezentovat slovanství. "Tím, že některé muzikantky pocházejí z jiných států a třeba letos Slovensko nebo Bulharsko nesoutěží, tak jelikož máme slovenskou basistku a bulharskou raperku, cítíme, že reprezentujeme i slovanství a naše kořeny, které jsou pro tyhle země společné," uvedla.

Po úterním prvním semifinále Eurovize ve Velké Británii pořadatelé zveřejnili pouze seznam deseti postupujících, nikoli pořadí dle získaných bodů. Vypadli zástupci Irska, Malty, Ázerbájdžánu, Lotyšska a Nizozemska. Druhé semifinále se uskuteční ve čtvrtek.

V sobotním finále budou kromě dvacítky postupujících soutěžit i zástupci pěti velkých evropských zemí Francie, Německa, Itálie, Španělska a Británie, kteří mají účast zajištěnou automaticky. Interprety z 25 zemí doplní ještě zástupce loňského vítěze, to znamená Ukrajiny. Vesna soutěží s písní My Sister’s Crown, v překladu Koruna mé sestry. Podobně jako její předchozí song nese podtón ženské tematiky. Hudebnice dle svých slov reagují na aktuální dění ve společnosti, reflektují nesvobodu a vyzývají k vzájemnému porozumění.

Píseň a videoklip kromě uznání vyvolal také negativní reakce. Podle Patricie Fuxové chtěly autorky podpořit Ukrajinu čelící ruské invazi. Skladba a klip byly sice zakázány v Rusku i Bělorusku, zároveň jsou však v nelibosti některých Ukrajinců.

Jedněm vadí účast ruské členky kapely, klávesistky Olesji Očepovské, druzí kritizují podprahovou tezi o sesterských slovanských národech, kterou používala už sovětská propaganda a dnes ji šíří Rusko. Zpěvačka však takovou interpretaci odmítá. "Ukrajině vyjadřujeme soucit a podporu," zopakovala pro Aktuálně.cz.

"V písni My Sister’s Crown jsme se rozhodly zvolit ukrajinský refrén. Ukrajina to v současné době má velice těžké, proto jsme tento slovanský jazyk chtěly podpořit ze všech nejvíc. Jelikož má letošní Eurovize být poctou Ukrajině, chtěly jsme vyjádřit to samé. Solidaritu, podporu a empatii v této nelehké době myšlenkou #chooseloveoverpower, tedy láska nad moc. Doufáme, že písni se podaří ukázat absurditu toho, co se může stát, pokud místo lásky a podpory zvolíme opačnou cestu," doplnila zpěvačka Fuxová.

Video: Vesna má největší šanci z Čechů na Eurovizi