Kapela Už jsme doma po osmi letech vydává album. Pokřtí ho na Špicberkách po vědecké konferenci

Česká skupina Už jsme doma má za sebou přes 700 koncertů v USA i Kanadě. Nyní po osmi letech natočila album s původními skladbami a letí jej pokřtít na ostrov Špicberky.

Rocková skupina Už jsme doma po osmi letech nahrála nové řadové album. CD s osmi skladbami dostalo název Kry.

Kapela nahrávku pokřtí 8. září na Špicberkách, ostrovech v Severním ledovém oceánu, kde bude koncertovat ve městě Longyearbyen. O den dříve se na témže místě uskuteční přednáška českých vědců a vernisáž výstavy děl Martina Velíška, který se sestavou spolupracuje.

Kry jsou pro Už jsme doma prý symbolem pomíjivosti a zároveň zápasu s ní. Také představují symbol cyklu a návaznosti, vědomí sounáležitosti s tím, co bylo i co bude, uvádí kapela. Ta album rovněž věnuje "lidským krám, těm, které se bezmocně pohupují na vlnách Středozemního moře a tají tak rychle, že si toho ani nikdo nevšimne".

Album je podle brněnského vydavatelství Indies MG také o rozmáhající se bezcitnosti a netečnosti, o strachu a jeho zneužívání, o předsudcích. Má být varováním před usedáním na lep "všem těm malým Hitlerům a Stalinům, kteří se derou k moci a neštítí se vůbec ničeho".

Autorem hudby a textů je kytarista a klávesista Miroslav Wanek. Na desce dále hrají a zpívají trumpetista Adam Tomášek, baskytarista Josef Červinka a bubeník Vojtěch Bořil.

Jako host v několika písních účinkuje pozounista Radek Surynek. O výtvarnou složku desky se postaral nehrající člen Už jsme doma Martin Velíšek.

Kapela Už jsme doma vznikla roku 1985 v Teplicích. Postupem času získala renomé v avantgardních kruzích v zahraničí. V USA a Kanadě odehrála přes 700 koncertů, vystoupila také v Japonsku nebo na Novém Zélandu.

V roce 2015 kapela oslavila své 30. výročí vydáním alba Tři křížky, které obsahovalo radikální "předělávky" toho nejlepšího, co kdy nahrála. "Byla to příležitost zkusit písničky udělat jinak, ale ne je parodovat ani dostat do jiného citového módu. Chtěl jsem zachovat původní energii a naléhavost, jen přidat melodie, změnit harmonie či rytmus," vysvětlil tehdy Wanek pro Hospodářské noviny.

Líčil také, jaké dilema pro kapelu představovalo, když dostala pozvání zahrát 28. října, tedy na svátek vzniku samostatného státu, při oslavách na české ambasádě v Pekingu. Už jsme doma tehdy Číňanům museli předložit texty písní ke schválení. "Nevadí mi tato trochu potupná procedura, pokud mě nenutí něco změnit. Texty odevzdám s tím, že takového mě tam pusťte, nebo ne," vysvětloval Wanek.

Hudba Už jsme doma je od počátků punkově přímočará, přitom však rafinovaná po kompoziční i textové stránce, uvádí kapela na svém webu.