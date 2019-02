Synťáky ze světa naruby. V Praze naživo zazní hudba ze seriálu Stranger Things

Spolužáci ve třídě se jim smáli, že celé dny vysedávají u fantasy hry na hrdiny Dungeons & Dragons, mluví jazykem Pána jeskyně a volný čas tráví v arkádových hernách. Jenže pak tihle "nerdi" s tajemnou dívkou přezdívanou Jedenáctka zachránili celé městečko Hawkins a přemohli démona Demagorgona, kterého vyvolaly divné pokusy v nedaleké vojenské laboratoři.

Je to případ kvarteta dvanáctiletých školáků z veleúspěšného duchařského seriálu Stranger Things od internetové videotéky Netflix. A vlastně jde trochu také o příběh jeho tvůrců, amerických bratří Dufferů.

Seriál, který bude letos pokračovat třetí řadou, autoři napěchovali vzpomínkami na vlastní dětské fantazie a relikviemi 80. let minulého století, éry amerického prezidenta Ronalda Reagana. Ve Stranger Things se tak objevují dobové reklamy, walkmany, krátkovlnná rádia nebo BMX kola typická pro americká předměstí. A samozřejmě citace populárních dobových hororů režiséra a hudebníka Johna Carpentera nebo E.T. - Mimozemšťana od Stevena Spielberga.

Seriál "od šprtů pro šprty" si našel mnohem širší publikum, než se čekalo. Sázka na trh s nostalgií Netflixu vyšla.

Může se to zdát jako nenápadný detail, ale neodmyslitelnou součástí úspěchu je také soundtrack postavený na osmdesátkových syntezátorech od skladatelů Kylea Dixona a Michaela Steina. Získali za něj televizní cenu Emmy a na nespočet dalších byli nominováni, včetně Grammy. Svůj hudební doprovod ke Stranger Things nyní naživo uvádějí po světě a tuto sobotu 2. února se zastaví v pražském Foru Karlín, kam přijíždějí na pozvání festivalu Film Music Prague.

"Věděli jsme, že to bude cool, ale tohle jsme nečekali," ohlížel se za úspěchem Kyle Dixon pro server Bandcamp Daily. "Byli bychom úplně nadšení i jako obyčejní diváci, kteří se o seriálu právě dozvěděli."

Slova jen potvrzují, že tvůrci narazili na ty správné "nerdy". Dixon a Stein tvoří polovičku synthwaveové kapely Survive z texaského Austinu. Jsou zažranými fanoušky filmů italského režiséra hororů Daria Argenta, "kosmické hudby" německé krautrockové kapely Tangerine Dream i podmanivých nízkorozpočtových soundtracků Johna Carpentera.

To vše se propisuje také do jejich tvorby, která bere 80. léta jako výchozí bod. Hudba ke Stranger Things je ale nadčasová schopností propojovat různé éry.

"Měli jsme celou knihovnu hudby, neustále nahráváme, i když vůbec nevíme, jestli to někdy vydáme. Právě taková zásobárna nám pomohla při jednáních o Stranger Things," vzpomínal Dixon. "Zeptali se nás, jestli máme ještě něco, a další den jsme jim poslali 50 tracků."

Stein a Dixon hudbu ke Stranger Things hráli také na předávání cen Americké skladatelské společnosti. | Video: American Society of Composers, Authors and Publishers

Z elektroamatérů a prodavačů v obchodě se syntezátory se stali světovými hvězdami - nejen proto, že dovedli zúročit své fanouškovství, znalosti a nostalgii, ale také s tím vším tvůrčím způsobem pracovat.

"Přidali jsme se k práci na seriálu ve chvíli, kdy byly napsané scénáře ke třem epizodám. Měli jsme tedy povědomí o dějových linkách a postavách, ale hudbu jsme stavěli na našich instrumentálních základech ze šuplíku," vysvětlila dvojice pro britský deník The Guardian.

Seriál Stranger Things s herečkou Winonou Ryderovou jako matkou jednoho ze školáků Willa Buyerse, který se ztratí ve "světě naruby", není žádná laciná "lekačka". Je to také příběh o lásce a přátelství mezi školáky, kteří si tak často hráli na hrdiny, až přišel čas, aby kus hrdinství objevili v sobě a obětovali se pro kamaráda.

"Snažili jsme se pokrýt základní témata a nápady, příběh, postavy, paralelní realitu a monstrum," vysvětloval v dalším rozhovoru Michael Stein. "Museli jsme zohlednit, že seriál skrývá široké spektrum emocí." Skoro není třeba vidět všechny epizody, aby měl člověk představu. Stačí se podívat na seznam skladeb soundtracku, který překypuje slovy jako "děti", "polibek" nebo "přátelství".

Dixonovu a Steinovu hudbu k první řadě Stranger Things, která nezapadla ani v přehledech alb roku na webu Pitchfork, v seriálu doplňují dobové hity 80. let jako Should I Stay or Should I Go od kapely The Clash, kterou pouští starší bratr Willovi, než začne duchem bloudit v paralelní realitě.

Rozruch kolem muziky ke Stranger Things je ale jen špičkou ledovce a otevírá dveře do neprobádané scény současného žánru synthwave, která uctívá 80. léta a estetiku videokazet, bicích automatů a malých přístrojů suplujících velké orchestry.

Díky francouzskému producentovi jménem Kavinsky, stojícímu za hitem Nightcall k retro filmu Drive z roku 2011, je tato komunita silná ve Francii. Hudební služby jako Bandcamp ale vytváří globální platformu pro takové nadšence.

Zástupce tohoto syntezátorového revivalu máme také v Česku - stačí se zaposlouchat do nahrávek producentů Lizarda Worshipa nebo Molly. A za celý trend mluví i stoupající ceny staromódních syntezátorů na hudebních bazarech. "Jejich zvuk je zvláštně vřelý," rozjímali se pro časopis Rolling Stone Dixon a Stein, kteří se na fotografiích zásadně obklopují starou analogovou technikou.

Jako hudba Johna Carpentera k filmu Halloween z roku 1978, k níž Dixon se Steinem odkazují, vyvolává v posluchačích automaticky pocit hrůzy, soundtrack ze Stranger Things dnes spouští vzpomínky na osmdesátá léta, dětství a děsivá dobrodružství.

Je zlověstná, ale také bezstarostná - a ve Foru Karlín se teprve ukáže, jak moc dokáže vtáhnout do světa naruby a temného lesa ve městečku Hawkins. Sama o sobě, bez zapnuté obrazovky.