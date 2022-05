Světla a socha Davida. Haškové kapela postoupila do finále Eurovize

Do finále hudební soutěže Eurovize ve čtvrtek postoupil český zástupce, tříčlenná kapela We Are Domi se šestadvacetiletou zpěvačkou Dominikou Haškovou. Oznámili to organizátoři. Ve finále, plánovaném na sobotní večer v italském Turíně, se utká s dalšími 24 sestavami či interprety.

Kapela We Are Domi soutěží s písní Lights Off. Záznam ze čtvrtečního semifinále. | Video: Eurovision Song Contest

Česko-norská formace se představila elektronickou taneční skladbou Lights Off jako poslední z 18 interpretů druhého semifinálového večera. Výtvarné pojetí jejich vystoupení stálo na výrazném použití světel a LED stěny promítají záběry z Michelangelovy sochy Davida. "Ta symbolizuje jakousi voodoo panenku, zástupce všech chlapů. Davida jsme použili coby výtvarně nejvýstižnější vyobrazení muže," uvedl výtvarný režisér Matyáš Vorda. O postupu rozhodli hlasující diváci a porota. Související Hašková: Za první písničky jsem se styděla. V češtině zpívat nechci, necítím to "Většinou bývám nervózní třeba ještě minutu před tím, než nastoupím na pódium. Když se pak ale ocitnu před publikem, tak jedu na autopilota," řekla Hašková v rozhovoru pro Aktuálně.cz. "S kapelou máme repertoár tak natrénovaný, že najednou ani moc nepřemýšlím o tom, co zpívám, a tréma ze mě postupně spadne," dodala. Ve finále Eurovize vystoupí 20 účastníků vybraných hlasováním a zástupci zemí takzvané velké pětky, a sice Itálie, Francie, Španělska, Británie a Německa. O vítězství budou soutěžit též například Portugalsko, Ukrajina, Švýcarsko, Arménie, Ázerbájdžán, Polsko, Austrálie, Srbsko či Belgie. Pořadatel soutěže popisuje kapelu We Are Domi jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce. Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, působil v týmu Buffalo Sabres. Na kytaru hraje Casper Hatlestad, na klávesy Benjamin Rekstad, oba z Norska. Trojice se dala dohromady během studií na hudební škole v britském Leedsu. "Seznámili jsme se, když jsem ve druháku začala pracovat na své bakalářce. Kapela se z nás stala, až když jsme před třemi lety vydali naši první písničku. To už jsme všichni měli po škole, já jsem pracovala za barem v hudebním klubu Headrow House a kluci se živili jako učitelé hudebních nástrojů," popsala zpěvačka. První ročník Eurovize se konal v květnu 1956. Soutěž patří k nejsledovanějším televizním přehlídkám populární hudby v Evropě. Za nejslavnějšího vítěze je považována švédská skupina ABBA, která roku 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další známé tváře, které v Eurovizi uspěly, patří Kanaďanka Céline Dion, jež v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007. Už roku 1968 v soutěži, tehdy nazývané ještě Velká cena Eurovize, účinkoval Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.