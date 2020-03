Recenze: Přijel vládce grime. Raper Stormzy v Praze potvrdil svůj nárok na korunu

Londýnský raper Stormzy ukázal, proč patří mezi největší hvězdy britské hudby. Jen s mikrofonem, DJem a tučnými beaty v reproduktorech včera ovládl vyprodanou Malou sportovní halu na pražském Výstavišti. Tam byl koncert pro velký zájem přesunut z klubu Roxy – a přes lehce bizarní kontext okolní Matějské pouti se to ukázalo jako šťastné řešení.

Stormzy sice v Praze ukončoval aktuální, měsíc dlouhé evropské turné k desce Heavy is the Head, jehož asijskou část zrušil kvůli obavám ze šíření koronaviru, na pódiu ale neprojevil ani náznak únavy.

"Nedokážu říct, kam mířím. Může to být Glastonbury nebo Reading," rapoval skoro dvoumetrový muž hned v úvodní skladbě Big Michael, aniž by to působilo jako chvástání. Nakonec právě jeho vystoupení coby hlavní hvězdy festivalu v anglickém Somersetu vloni v létě definitivně stvrdilo Stormzyho nanebevzetí v popovém panteonu.

Do Prahy nepřijel v neprůstřelné vestě od streetartového umělce Banksyho s vlajkou Spojeného království na hrudi, kterou měl na Glastonbury, ale v obyčejném tričku. Ve druhé třetině večera ho sundal a odhalil vypracované tělo. Na pódiu nepůsobil dojmem pouličního rváče ani drogového podvodníčka, což jsou obyčejně role, které naplňují hvězdy žánru grime, tedy ve zkratce britské odpovědi na zámořský hip hop.

Z grimeové scény sice Stormzy vzešel, dnes už je ale víc popovou hvězdou, která dokáže nasáknout touhy fanoušků a pak je i uspokojit.

Stormzy skutečně může být všechno, co potřebujeme, a při středeční pražské premiéře to potvrdil. Grime vytáhl z klubového undergroundu do mainstreamu, ale na kovové beaty a halucinační basové linky nezanevřel - večer otevřel zástup několika tvrdých grimeových skladeb.

Ukázal, že pouliční sound umí chytře kombinovat s postupy popu nebo gospelu. Zatímco u jiného by takový mix mohl působit vykalkulovaně, u šestadvacetileté hvězdy vyznívá přirozeně. Sérii rychlopalných skladeb z úvodu tak záhy narušily pomalé tracky Crown a Cigarettes & Cush, aniž by to někoho překvapilo.

Grime má za sebou komplikovanou historii, jeho hvězdy se už několikrát "zaprodaly komerci". I proto třeba Stormzyho dva loňské tracky s hitmakerem Edem Sheeranem vzbudily rozpaky - raper ale tyto námluvy ukočíroval i proto, že už dříve v hitparádách uspěl s vlastními skladbami, a do kolaborací se Sheeranem tak vstupoval jako rovný s rovným.

Když nicméně Sheeranův hlas včera zazněl z reproduktorů při koncertní verzi společných hitů Take Me Back to London a Own It, byl to nejméně přesvědčivý moment večera a trochu zbytečná připomínka, že Stormzy může všechno.

Ve Stormzyho skladbě Own It účinkují Ed Sheeran a Nigerijec známý jako Burna Boy. | Video: Atlantic Records

Jenže o chvíli později vytasil gospelovou Blinded by Your Grace Pt. 2 a odhalil svoji další velkou zbraň: zpěv. Prvky gospelu a soulu v jeho hudbě působí přirozeně a doprovázejí momenty, kdy se londýnský svalovec svěřuje o svých pochybnostech a úzkostech. I tím Stormzy vybočuje z poněkud jednolitého světa grimeových raperů, získává svůdné mediální téma a následně stoupá v hitparádách.

Že grime zatím opustit nechce, v Praze připomenul skladbami Wiley Flow a Still Disappointed. Obě jsou součástí slovní přestřelky s praotcem žánru Wileym, která na přelomu nového roku bavila fanoušky. Také v nich Stormzy potvrdil, že jeho nárok na korunu grimeové scény je nutné brát vážně.

Zajímavé bylo srovnání s koncertem grimeového veterána Skepty, který vloni v říjnu vyprodal pražské Forum Karlín. Zatímco Skeptova show působila trochu chaoticky a pořád hodně "klubově", o 11 let mladší Stormzy už s fanoušky pracuje jako hvězda zvyklá na obří pódia. Má chytře postavený setlist, dokáže využít energii podkladů i očekávání publika.

Vidět - a hlavně slyšet - to bylo při závěrečné náloži hitů, kdy už s ním lidé skandovali každý verš. V rychlém sledu jim naservíroval tracky Shut Up, Big for Your Boots a loňský hit číslo jedna Vossi Bop.

Právě "rewind" jedné její pasáže si Stormzy náramně užil, když Pražany opakovaně nechal křičet hlášku "fuck government, fuck Boris", kterou vloni vyslal současnému britskému premiérovi.

Jedna ze závěrečných skladeb Big for Your Boots, jak ji Stormzy zarapoval v Praze. | Video: Youtube/gwscz

Jeho politická angažovanost - například podpora Labour Party, nebo když opakovaně upozorňoval na zanedbané vyšetřování tragického požáru londýnské bytové věže Grenfell Tower - je dalším střípkem hvězdné osobnosti, kterou Stormzy poslední dva roky uhranul Brity. A jak se ve středu večer ukázalo, také Čechy.

Stormzy má za sebou zatím dvě studiové desky a vyložené hity by spočítal na prstech dvou rukou. I proto měla jeho česká premiéra, která trvala asi 80 minut, několik slabších momentů. Ani ty ale nezkazily dobrý dojem z koncertu, který dokázal skoro nemožné - spojit energii aktuálního klubového soundu s magnetismem popové hvězdy.

"Těžká je hlava, která nosí korunu" rapuje na loňské desce Heavy is the Head a po pražském koncertě i skeptici musí uznat, že koruna mu patří po zásluze.