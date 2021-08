Show Queen Relived stála desítky milionů. Bude lepší než před pandemií, říká zpěvák

Show Queen Relived české skupiny Queenie je lépe připravená než před rokem, kdy byla její premiéra v pražské O2 areně poprvé odložena kvůli pandemii koronaviru. Kapela, jejíž trojkoncert ve dnech 3., 4. a 5. září po 18 měsících otevře největší českou halu, je možná v lepší formě než loni. Paradoxně si možná jednou řekneme, že ta rok a půl dlouhá pauza nám pomohla, říká frontman Michael Kluch.

Výpravná show za desítky milionů korun se ponese v duchu oslav nedožitých 75. narozenin zpěváka Queen Freddieho Mercuryho, které připadají na poslední termín koncertu 5. září. "Vystoupení koncipujeme tak, aby odpovídala konceptům největších hvězd, které do České republiky přijíždějí. Dělají na nich špičkoví lidé. Kdybych to měl k něčemu připodobnit, tak snad jenom k Leoši Marešovi, který dělá podobně pompézní show. Budou se tam například ve vzduchu vznášet tunové prvky. Myslím, že to bude něco originálního, co ještě v téhle aréně divák nezažil," avizuje Kluch.

Diváci se mohou těšit nejen na nejslavnější hity Queen v původním aranžmá i tóninách, ale také na nejmodernější technologie a světelnou i multimediální show.

Scénu navrhl uznávaný Martin Hruška, který se podílel na koncertech Karla Gotta, Leoše Mareše či Madonny. Queenie nabídnou pódium vysoké 21 metrů, 55 metrů dlouhé a široké 33 metrů. Techniku a předem vyrobené části scény i dekorace bude přepravovat 28 kamionů. Na přípravě a vytvoření show spolupracuje více než 20 lidí a asi deset nejrůznějších dodavatelů se stovkami zaměstnanců. Na vystoupení se podílí více než 300 pracovníků.

"Show připravujeme prakticky již potřetí, ještě tento týden vylepšujeme kostýmy a jejich využití na jevišti. Neobjevil se žádný nový prvek, nicméně cítím, jak všichni spolupracovníci kolem nás tou akcí žijí," říká Kluch.

Naděje na koncerty v O2 areně se objevily koncem července v souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření. Queenie při nucené pauze uspořádali on-line vystoupení a v červenci vyrazili na letní turné. "Nevěděl jsem, co pauza udělá s mým hlasem, trénink koncert nenahradí. Naštěstí je všechno v pořádku," konstatuje Kluch.

Součástí letního turné byl také velký srpnový koncert na pražské Křižíkově fontáně. Jeho návštěvníci mají podle Klucha důvod přijít i do O2 areny. "Je to jiná koncepce. Program nabídne jiný playlist, i když I Want To Break Free musíme hrát všude. Opět bude naším hostem sólistka Národního divadla Petra Alvarez Šimková, ale jedna třetina písní bude jiná a celá show v hale bude s Křižíkovou fontánou nesrovnatelná," podotýká Kluch.

Na záznamu z roku 2011 hrají Queenie skladbu I Want To Break Free. | Video: Queenie

Skupina Queenie vznikla roku 2006, vzdává hold slavné britské kapele. Svá vystoupení označuje za koncertní divadlo, kterým předává odkaz Queen dalším generacím.

Jejich koncertní show charakterizuje precizní ztvárnění písní v původním aranžmá i fyzická podoba zakladatele kapely Klucha se zpěvákem Mercurym.

Skupina má za sebou stovky koncertů. V dubnu 2018 měl v Divadle Radka Brzobohatého premiéru muzikál Freddie s Queenie v hlavní roli. Kluch byl za výkon nominován na Cenu Thálie.

Dříve se objevil v hlavní roli tanečního muzikálu Freddie - The King of Queen, uvedeného roku 2014 plzeňským Komorním divadlem. Inscenaci připravil jeden z nejvýznamnějších současných tvůrců českého tanečního divadla Libor Vaculík.