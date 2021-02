Roboti končí, ve videu se jeden odpálil. Duo Daft Punk odchází do důchodu

Slavní francouzští producenti elektronické hudby Daft Punk oznámili konec kariéry. V pondělí o tom s odkazem na jejich agentku informoval časopis Variety. Završila se tak osmadvacetiletá spolupráce tandemu, který vytvořil hity jako Around the World, One More Time nebo Get Lucky.

Rozlučkové video Epilogue, kterým Daft Punk oznámili konec kariéry. | Video: Daft Punk