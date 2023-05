Přijíždí bluesový zpěvák Robert Cray, v Praze ho doprovodí bubeník Rolling Stones

Po devíti letech se do Prahy vrací americký bluesový zpěvák a kytarista Robert Cray. Pětinásobného držitele Grammy, jenž spojuje blues se soulem, R&B a gospelem, doprovodí čtyři hudebníci včetně Stevea Jordana, nového bubeníka The Rolling Stones.

Devětašedesátiletý Cray na sebe poprvé upozornil v 80. letech minulého století, kdy s hity jako Smoking Gun uspěl v hudební televizi MTV. Od té doby vydal přes dvacet alb, jichž prodal dohromady miliony kopií. To nejnovější nazvané That's What I Heard představí toto pondělí 29. května v pražském Lucerna Music Baru.

Koncert pořádá agentura Liver Music v rámci série Prague International Bluenight, vstupenky v cenách 1090 až 1690 korun jsou stále k mání v síti GoOut.

Robert Cray vyrazil na turné poprvé od začátku pandemie, do Česka zamíří po vystoupeních v Nizozemsku a Belgii. Doprovodí ho basista Richard Cousins, klávesista Dover Weinberg a bubeníci Terence F. Clark se Stevem Jordanem, jenž předloni v Rolling Stones nahradil zesnulého Charlieho Wattse.

Setkali se roku 1987 při natáčení dokumentárního filmu Hail! Hail! Rock 'n' Roll, zachycujícího koncertní oslavy průkopníka rock'n'rollu Chucka Berryho. Spolupracovat však začali až koncem 90. let, kdy Jordan produkoval Crayovo album Take Your Shoes Off. To nakonec obdrželo Grammy.

Od té doby bubeník pracoval na šesti kytaristových deskách včetně zatím nejnovější That's What I Heard, kterou Robert Cray vydal krátce před začátkem pandemie koronaviru. "Je plná vynikajících autorských i převzatých skladeb s důrazem na soul a R&B. Po letech ukazuje všechny Crayovy kvality," napsalo o něm Aktuálně.cz.

Podle něj se Cray oproti ortodoxním bluesmanům vymyká mimo jiné uhlazeným, jemným pěveckým projevem. "Píše vlastní písně, má moderní zvuk, nestaví na odiv kytarové dovednosti a se starou hudbou seznamuje mladší posluchače," uvedl server.

Skladba I Shiver, jak ji Robert Cray hrál roku 2019 na festivalu Live Guitar. Foto: Ronnie Booze | Video: Whiskey Music

Jak připomíná agentura ČTK, první album s kapelou vydal Robert Cray roku 1980. Šest let nato zveřejnil svou dosud nejúspěšnější nahrávku Strong Persuader. Má za sebou účinkování a spolupráci s Ericem Claptonem, Keithem Richardsem, Tinou Turner či Johnem Lee Hookerem. Roku 2011 byl uveden do Bluesové síně slávy, což se mu v tehdejších 57 letech podařilo jako nejmladšímu interpretovi v historii.

Ke jeho nejznámějším hitům patří Phone Booth, kde osaměle vytáčel číslo naškrábané na zdi telefonní budky, nebo z novější tvorby píseň Twenty o údělu navrátilců z invaze do Iráku. Češi zatím Roberta Craye zažili třikrát, poprvé roku 2006, kdy předskakoval Ericu Claptonovi v tehdejší Sazka areně.