V Praze zazní hudba ze Somálska, Bosny i Brazílie. Respect slibuje pestrý program

Na festivalu world music Respect, který se uskuteční o víkendu 17. a 18. června na pražském Rohanském ostrově, bude již tradičně silně zastoupen africký kontinent. Mezi hlavní hvězdy patří nigerijský kytarista a zpěvák Adédèjì, představitel žánru afrobeat kombinujícího africké vlivy s americkým funkem.

Půl století starému afrobeatu, u jehož zrodu stáli dnes již nežijící bubeník Tony Allen a saxofonista Fela Kuti, propůjčuje Adédèjì novou jiskru. Hudební časopis Songlines jej označuje za potenciálně nejlepšího umělce letošního roku a jeho loňské album Yoruba Odyssey patří ke stěžejním africkým nahrávkám poslední doby, uvádějí pořadatelé.

První den Respectu, vždy pořádaného pod širým nebem, zahájí hráčka na jednostrunný nástroj zvaný ektaru Rina Das Baul se skupinou Rangamatir Baul. Patří k Baulům, tedy skupině mystických bardů především z bengálsky hovořících částí indického subkontinentu.

"Baulové, pestře oblečení s převládající žlutou šafránovou barvou, se doprovázejí na jednoduché nástroje, zpívají na tržištích, ve vlaku, kdekoli se najdou posluchači," popisují organizátoři. Rina Das Baul se spoluhráči předloni vystoupila na světově proslulém festivalu etnické hudby Womex.

Druhým sobotním účinkujícím bude bosenský představitel stylu sevdah přirovnávaného k americkému blues Damir Imamović, kterého doprovázejí americký basista Greg Cohen známý spoluprací s Tomem Waitsem a turecký virtuoz na housle kemenče Derya Turkan, což je pro změnu spolupracovník autority ve světě klasické hudby Jordi Savalla.

Následovat bude vystoupení skupiny Al Bilali Soudan z Mali hrající na původní africké nástroje. "Její hudba má podobnou sílu jako dnešní pouštní blues s kytarami, ale nabízí skrytou vrstvu: jemné melodické ornamenty, které vás zavedou do říše snů a afrických džinů," slibují pořadatelé. Program prvního dne završí autentická romská hudba s houslemi a cimbálem v podání formace Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu z Rumunska, vloni rovněž vybrané odbornou porotou na festival Womex.

Druhý den Respectu odstartuje kosmopolitní funk somálského Dur-Dur Bandu, jehož členové se po vypuknutí občanské války v roce 1991 rozutekli do světa a znovu se sešli teprve roku 2019. Jako druhé vystoupí trio nizozemské zpěvačky a herečky Meral Polat, která má kurdské kořeny a kombinuje je s vlivy řecké, turecké či perské hudby.

K vrcholům festivalu by mohl patřit koncert kvarteta čtyřiapadesátiletého brazilského bubeníka a producenta Guilherma Kastrupa. Jako poslední se představí etiopský projekt Kutu, za nímž stojí houslista Théo Ceccaldi se zázemím v jazzu a klasické hudbě a zpěvačka Hewan Gebrewold. Společnou početnou skupinu založili v roce 2019, českým divákům se představili už vloni na podzim v Paláci Akropolis.

Rodinný ráz festivalu Respect zdůrazní dětský program. Nebude chybět nabídka jídel z celého světa a stánky neziskových organizací. Přehlídku pořádá agentura Rachot.

Akce, která se v minulosti konala na Střeleckém ostrově, v parku Ladronka nebo v Holešovicích, už Čechům představila například sestavu Taraf de Haidouks, guinejského zpěváka a hráče na koru Moryho Kantého, malijské Tartit či pákistánského rodáka Faize Aliho Faize a indického hudebníka Debashishe Bhattacharyu.

Festival do české metropole už přes dvacet let vozí cizokrajnou muziku a Čechům přibližuje vzdálené kultury, s nimiž by jinak možná nepřišli do styku, napsalo o něm Aktuálně.cz. Loňskou hlavní hvězdou byla malijská zpěvačka Oumou Sangaré, která svými písněmi mimo jiné odrazuje Afričany od migrace. Povzbuzuje v nich hrdost k vlasti a jako zcestovalá vysvětluje, že jinde tráva není zelenější. "Afrika není chudá," zpívala také v Praze.

Video: Vystoupení Kastrup Quartetu