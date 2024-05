Všichni potřebujeme svobodu. Pet Shop Boys zpívají o Nurejevovi

O samotě i svobodě zpívá britské popové duo Pet Shop Boys na novém albu nazvaném Nonetheless. Dvojice ho označuje za jedno z nejmelodičtějších, které natočila od založení v roce 1981. Českým posluchačům jej naživo představí 1. července v pražském O2 universu. Koncert už je vyprodaný.

Zpěvák Neil Tennant a klávesista Chris Lowe svou v pořadí patnáctou studiovou desku psali v době, kdy byli kvůli pandemickým omezením tak jako většina světa nuceni zůstávat doma.

"Je to jedno z našich nejmelodičtějších alb. Možná je méně taneční než některé naše starší věci, ale rozhodně je vřelé," tvrdí devětašedesátiletý Tennant. Podle něj se lockdowny způsobené koronavirem na desce odrazily. "Už jen tím, že první skladba se jmenuje Samota a název té třetí zní Proč tancuji?. Tam se ptám, proč má člověk chuť tancovat, když je sám. A je to pravda, taky jsem za pandemie někdy doma sám tancoval," dodává zpěvák.

V dalším songu nazvaném New London Boy vzpomíná, jak se v dospívání přestěhoval z města Newcastle do Londýna a nevěděl, co ho v životě čeká. Jiný track nazvaný Dancing Star byl inspirován tanečníkem Rudolfem Nurejevem, který roku 1961 emigroval ze Sovětského svazu na Západ. "V 60. letech byla ve světě cítit svoboda. Teď na spoustě míst ve světě vidíme, že ta svoboda zase ustupuje," myslí si Neil Tennant. "Všichni tu svobodu potřebujeme. A všichni bychom měli vzpomínat na lidi jako Nurejeva, který tu svobodu chtěl zakusit," dodává.

Skladbu nazvanou Bullet for Narcissus napsali Pet Shop Boys z pohledu bodyguarda bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ještě jiné písni The Schlager Hit Parade se zaměřují na německou pop-music.

Klávesista Chris Lowe z nového alba neumí vybrat jednu nejlepší píseň. "Rodiče taky nemají jedno oblíbené dítě," přirovnává a vysvětluje, že Pet Shop Boys vždy hodně psali. "Vždy nám na tom hodně záleželo a vždycky nás to hodně bavilo," poznamenává.

Duo existuje od roku 1981, tři roky nato vydalo první singl West End Girls, z nějž se ještě o další rok později stal hit díky remixu. Později dvojice slavila úspěch s tracky jako It's a Sin, Heart nebo Go West. Dosud celosvětově prodala desítky milionů nahrávek a obdržela šest nominací na Grammy.

"Moc to nezkoumáme. Prostě děláme to, co umíme nejlíp," odpovídá Neil Tennant na otázku, čemu přisuzuje úspěch Pet Shop Boys. "Už čtyřicet let jsme to jen my dva. Z nějakého pohledu je to legrační, ale i díky tomu, že máme smysl pro humor a umíme to brát s nadhledem, jsme si mezi sebou vytvořili nějaké pouto," uzavírá.

Britský nedělník The Observer v recenzi připomíná, že předešlým albem Hotspot z roku 2020 završili Pet Shop Boys spolupráci s producentem Stuartem Pricem. Pod novinkou už je podepsaný nový producent James Ford, který slyšitelně navazuje na jejich zvuk z 80. let minulého století. Nonetheless v tomto ohledu určitě potěší fanoušky. "V zásadě lze alba Pet Shop Boys řadit do tří kategorií: přelomová, skvělá a dobrá. Tohle je skvělé," píše The Observer.

Podle deníku Washington Post je nová deska nepopiratelně popová, s důrazem na detail i krásu. "Neil Tennant tu uvažuje o zastarávání, dospívání, izolaci, lidském společenství, o oddanosti, ztrátě a výsostných potěšeních z popu jako takového," shrnuje list.

Nejen skladby z nového alba, ale také své největší hity představí Pet Shop Boys na nadcházejícím pražském koncertu 1. července v hale O2 universum. Dvojice se do metropole vrátí dva roky poté, co zaplnila Forum Karlín. Poprvé přijeli Pet Shop Boys hned v květnu 1991, kdy koncertovali v Praze a Ostravě.

Video: Pet Shop Boys zpívají o Nurejevovi