Obrazem: Festival věnovaný Ukrajině zaplnil brněnskou střelnici, Věchet hrál na bicí

Hudbu různých žánrů, autorská čtení básníků nebo mši pod širým nebem nabízí festival nazvaný TrutnOFF BrnoON. Od čtvrtka se koná v brněnském areálu Na Střelnici, vyvrcholí tuto neděli večer. Akce navazuje na tradici trutnovských přehlídek, v Brně se koná potřetí. Pořadatelé letošní ročník věnovali míru a svobodě Ukrajiny.

Kapely se střídají na dvou scénách. Hned ve čtvrtek vpodvečer zahrála brněnská rocková skupina Škaredá holka, která nedávno obnovila činnost po téměř 30 letech. Vrátila se do nahrávacího studia i na pódia. "Bude o nás teď celkem slyšet," avizuje frontman Karel Heřman, jinak známý jako tvář Čankišou. Škaredá holka vznikla v polovině 80. let minulého století.

Jako další vystoupila crossoverová formace Našrot. S festivalem je dlouhodobě spojená. "Příští rok oslavíme 35 let činnosti téměř ve stejné sestavě," připomněl zpěvák Petr Hrabalik. Naopak koncert punkových !V.V.Ú. zkomplikoval zpožděný vlak s bubeníkem. Za bicí tak na chvíli zasedl pořadatel festivalu Martin Věchet.

Hlavní zahraniční hvězdy vystupují vždy večer. V pátek to byli angličtí rockeři The Sisters of Mercy, v sobotu Reef z britského Glastonbury, v neděli program završí Julian Marley, syn slavného reggae zpěváka Boba Marleyho. Doprovodí jej kapela The Uprising, stejně jako před týdnem v pražském Lucerna Music Baru.

Brněnský areál už zkropilo několik přeháněk. Mnozí návštěvníci však mraky berou jako lepší alternativu než spalující slunce. "Ve Woodstocku taky pršelo," říká například František Stárek přezdívaný Čuňas. Někdejší disident a šéfredaktor časopisu Vokno, později zaměstnanec Bezpečnostní informační služby a Ústavu pro studium totalitních režimů, jinak též neúspěšný kandidát do Senátu za ODS, zde uvádí koncerty v undergroundovém stanu.

Dějištěm je areál někdejší střelnice a vojenského sportoviště u řeky Svitavy. Nyní patří městu, které plánuje modernizaci. Návštěvnost pořadatelé dlouhodobě nezveřejňují, už ve čtvrtek se však dle odhadů pohybovala v tisících.

Z českých interpretů ještě zahrají kapely Buty nebo Dunaj, Michal Prokop s Framus Five či Robert Křesťan s Druhou trávou. V sobotu vystoupili Aneta Langerová, Hudba Praha s Michalem Ambrožem, došlo také Banjo Band Ivana Mládka.

Akce se symbolicky koná v místech, kde komunistická policie roku 1983 "zmasakrovala setkání mladých lidí, kteří se sem sjeli po zakázaném oficiálním festivalu v nedalekých Žabčicích", připomínají pořadatelé. Odkazují k zásahu, při němž policie využila psy. Více než 30 lidí skončilo ve vazbě, z čehož čtyři nakonec až ve vězení.

"Najednou tam přijela hromada antonů, vyskákali policajti s obuškama a psama bez náhubků. Začali nás tam řezat. Mě tam taky pokousal policejní pes. Bylo to dost drsný," vzpomněl pro Paměť národa jeden z účastníků Antonín Mikšík. Zásah pamatuje i zpěvák Karel Heřman, jemuž estébáci rozmlátili nástroje včetně kytary.