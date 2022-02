Na cenách Anděl mají šanci uspět Ewa Farna nebo Vladimír Mišík

Finalisty pořadatelé představili v pondělí dopoledne. "Celkově je nominováno 33 alb nebo písní různých žánrů od popu až po vážnou hudbu. Za pozorný poslech stojí každá z nich," říká kritik Honza Vedral, předseda rady pořádající České hudební akademie.

Tu letos dále tvoří novinář Josef Vlček, ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu Petra Žikovská a producentka cen Lucie Hájková.

Žánrové sošky budou uděleny v kategoriích alternativa a elektronika, folk, jazz, klasická hudba, rap, kock, slovenské album a videoklip. Akademici také zvolí nového člena síně slávy. Objevem roku se mohou stát zpěvačka Annabelle, producent Fiedlerski, nebo písničkář Michal Horák.

Celkově hlasovalo 423 odborníků z branže. Akademie letos poprvé rozhoduje ve třech kolech. Nyní vybrala trojice finalistů, z nichž zvolí vítěze. Na hlasování dohlíží notář.

Orientační seznamy pro porotce organizátoři konzultovali s vydavateli i umělci. Zařadili do nich také návrhy od veřejnosti nebo nezávislých vydavatelů. V posledních letech je součástí cen Anděl též speciální kategorie, o jejímž vítězi rozhoduje veřejnost.

Ceremoniál se uskuteční 27. dubna v pražském Veletržním paláci. Po dvou ročnících ovlivněných pandemií koronaviru organizátoři plánují návrat k vyhlašování za účasti publika.

Vloni na cenách Anděl uspěla zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová, s albem Řeka proměnila tři ze čtyř nominací. Do síně slávy byl uveden Robert Křesťan. Kvůli protipandemickým opatřením se večer konal bez publika, jen za přítomnosti nominovaných.

Nominace na ceny Anděl

Album

Ewa Farna ‑ Umami

Vladimír Mišík ‑ Noční obraz

David Stypka & Bandjeez ‑ Dýchej

Skladba

Ewa Farna ‑ Tělo

David Koller ‑ Pouta

David Stypka & Bandjeez ‑ Farmářům

Skupina

Midi Lidi ‑ Heal The World, konečně! / Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád

Mirai ‑ Maneki Neko

Prago Union ‑ Made in Strašnice

Sólová interpretka

Ewa Farna ‑ Umami

Beata Hlavenková ‑ Žijutě

Amelie Siba ‑ Love Cowboys

Sólový interpret

Roman Holý ‑ Strážce klidu vol. 1

Vladimír Mišík ‑ Noční obraz

David Stypka ‑ Dýchej

Objev

Annabelle ‑ Runnin‘ Out Of F* Time

Fiedlerski ‑ Pápá

Michal Horák ‑ Michalbum

Videoklip

Annet X ‑ Bylo nebylo (režie Jaroslav Moravec)

Ewa Farna ‑ Tělo (režie Ondřej Kudyn)

Jordan Haj & Emma Smetana ‑ By Now (režie Marek Jarkovský, Jordan Haj, Emma Smetana)

Alternativa a elektronika

Irena & Vojtěch Havlovi ‑ Melodies In The Sand

Amelie Siba ‑ Love Cowboys

Oliver Torr ‑ Fragility of Context

Folk

Kuba Horák ‑ Kluk z Husovky

Vladimír Mišík ‑ Noční obraz

Žamboši ‑ Světlojemy

Jazz

Dorota Barová ‑ Dotyk

Nikol Bóková ‑ Prometheus

Beata Hlavenková ‑ Žijutě

Klasická hudba

Ivo Kahánek ‑ Antonín Dvořák: Kompletní klavírní dílo

Kateřina Kněžíková, Janáčkova filharmonie Ostrava a dirigent Robert Jindra ‑ Phidylé

Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigent Tomáš Netopil ‑ Bohuslav Martinů: Fresky, Paraboly, Rytiny

Rap

58G ‑ 58 tape vol. 2

Smack ‑ Chimera Pt. 3: Snake

Hugo Toxxx ‑ Mumie

Rock

Dark Gamballe ‑ Romance panenky a kladiva

Skywalker ‑ Late Eternity

Sněť ‑ Mokvání v okovech

Slovenské album

Lash & Grey ‑ Blossoms of Your World

Peter Nagy ‑ Petrolej

Peter Bič Project ‑ Hlava