Jak jim děti proměnily ambice. Kieslowski v knize zpovídá Dusilovou či Vytiskovou

Ve věku 70 let zemřel dlouholetý kytarista švédské skupiny ABBA Lasse Wellander, informovala dnes agentura DPA. S kapelou nahrál několik alb a absolvoval mnohá turné. Hudebník podle prohlášení rodiny v pátek podlehl rakovině.

Wellander, multiinstrumentalista a producent, začal hudební kariéru už v 16 letech. Od té doby spolupracoval s řadou umělců, a to jak ve studiu, tak na turné i při televizních vystoupeních. Se švédskou skupinou ABBA spolupracoval poprvé v roce 1975 a od té doby se stal jejím hlavním kytaristou. Pracoval například na hitech jako Knowing Me, Knowing You, Thank You for the Music nebo The Winner Takes It All.

Skupina Wallanderovi na svém instagramu v pondělí vyjádřila poctu jako "drahému příteli, zábavnému chlapíkovi a znamenitému kytaristovi". "Kreativita, kterou ve studiu přispíval, byla ohromně důležitá, stejně jako neotřesitelný kytarový um na pódiu. Truchlíme nad jeho tragickou a předčasnou smrtí a vzpomínáme na jeho milá slova, smysl pro humor i hudební brilantnost," uvedla švédská kapela.