98 procent funku, 2 procenta jazzu. Do Prahy se vrátí saxofonista Maceo Parker

Slavný americký saxofonista Maceo Parker se po třech letech vrátí do české metropole. Muzikant, kterého ve funkové komunitě proslavila sóla v nahrávkách zpěváka Jamese Browna a dnes má za sebou přes 50 let koncertování, vystoupí v pražském Divadle Archa 6. dubna 2020.

Parker koncertoval po boku mnoha osobností, včetně třeba již nežijícího zpěváka Prince nebo funkrockové kapely Red Hot Chili Peppers.

Vstupenky na pražský koncert na stání za 990 korun a na sezení za 1490 korun už jsou v předprodeji, uvedla za pořadatele Zdena Selingerová. Podle ní Maceo Parker v Divadle Archa jako tradičně zahraje své největší hity a výběr z významných alb. Zazní například Princova píseň Baby Knows.

Šestasedmdesátiletý Maceo Parker proslul jako zřejmě nejznámější doprovázeč zpěváka Jamese Browna, jeho saxofon zní v hitech Papa's Got a Brand New Bag, I Got You (I Feel Good), Mother Popcorn nebo Sex Machine.

Svoji hudbu dnes popisuje jako 98 procent funku a dvě procenta jazzu. Inspirací je mu zpěvák a klavírista Ray Charles, kterému Parker na svých show skládá poctu.

"Vždy když jsem hrál na saxofon, měl jsem pocit, že to tak opravdu má být. Moje matka s otcem zpívali v kostele a můj strýc měl pochodovou kapelu. Do hudby jsem se tak vlastně narodil," popsal Parker pro časopis Forbes.

"Můj o rok starší bratr hrál na trombon. Já jsem na klavír v té pochodové kapele hrát nemohl, tak jsem přešel k saxofonu," vysvětlil.

S vlastní kapelou Parker koncertuje od 90. let minulého století, sólovou dráhu načal s vydáním alba Roots Revisited v roce 1990.

Záznam z loňského vystoupení Macea Parkera v Měšťanské besedě v Plzni. | Video: Hudební legendy naživo

Značný úspěch slavil dva roky nato s deskou Life on Planet Groove a koncem tisíciletí s nahrávkou Funk Overload. V novém tisíciletí Parker zvolnil tempo, poslední studiové album poslal na trh v roce 2012. O to intenzivněji ale koncertuje.

Do České republiky se vrací pravidelně. Získal zde spoustu fanoušků a jeho koncerty bývají vyprodané.