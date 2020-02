Koncert Lindemann v Praze: Prvoplánové provokace i gustovní elektronický rock

Pondělnímu pražskému koncertu skupiny Lindemann, což je a zároveň není sólový projekt zpěváka německých Rammstein, předcházely zvěsti, že stran vizuální show bude mimořádně kontroverzní. Umocnila to skutečnost, že vstupenky mohly zakoupit pouze osoby starší 18 let. Nakonec to až tak šokující podívaná nebyla, i když o běžnou záležitost také nešlo.

Při skladbě Fish On zpěvák Till Lindemann do davu házel ryby. | Video: Martin Dybala