Dny tvrdé muziky. Do Prahy přijedou Limp Bizkit a Rage Against the Machine

Floridská numetalová kapela Limp Bizkit a kalifornští rockeři Rage Against the Machine letos zamíří do Prahy. V úterý to oznámila agentura Live Nation, která oběma pořádá samostatné koncerty.

Limp Bizkit zahrají 15. srpna v pražském Foru Karlín, vstupenky za 1690 korun budou v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal od pátečního dopoledne. Sestava soustředěná kolem frontmana a zpěváka Freda Dursta dorazí v původním složení zřejmě už se skladbami z nové desky Stampede of the Disco Elephants. Ta měla původně vyjít před osmi roky, od té doby na ní však kapela stále pracuje. Jejich poslední publikovanou nahrávkou zatím zůstává Gold Cobra z roku 2011. "V rámci pražského koncertu by vedle osvědčených hitovek mohl zaznít i nový repertoár," avizuje Petr Novák z agentury Live Nation. Singl Lightz měl být součástí desky Stampede Of The Disco Elephants. | Video: Cash Money Records Limp Bizkit, kteří od začátku 90. let minulého století osobitě kombinují rap s rockem, samply či hip hopem, prosluli hity jako Nookie, Rollin' nebo Behind Blue Eyes. V Česku zatím hráli pětkrát, naposledy předloni na festivalu Aerodrome. Necelý měsíc po Limp Bizkit, 8. září, vystoupí v prostornější O2 areně rocková kapela Rage Against the Machine. Vstupenky v cenách 1950 až 2560 korun budou v prodeji také od tohoto pátku. Jako zvláštní hosté se na pražském koncertu představí americké hiphopové duo Run the Jewels. Rage Against the Machine, kteří první desku vydali roku 1992, vloni na podzim obnovili činnost. Rage Against the Machine. | Foto: Live Nation Kapela kombinující tvrdou kytaru Toma Morella s hiphopovými rytmy bubeníka Brada Wilka a konfrontačním hlasem zpěváka Zacka de la Rochy vydala čtyři nahrávky, ta poslední, Renegades, pochází z roku 2000. Podle agentury AFP je pro Rage Against the Machine charakteristické spojení tvrdého kytarového rocku s levicovými, antikapitalistickými texty. Zpěvák Zack de la Rocha v minulosti uvedl, že ho k psaní politicky laděných písní částečně inspiroval osud jeho mexického dědečka, jenž začátkem 20. století bojoval v mexické revoluci. Roku 2008 skupina vystoupila během volebního sjezdu republikánů v oranžových uniformách, jaké tehdy nosili také vězni Američanů na kubánské základně Guantánamo. Skladbu Guerrilla Radio vydali Rage Against The Machine v roce 1999. | Video: Epic Records Kytarista Morello, bubeník Wilk a basista Tim Commerford se v posledních letech věnovali také kapele Prophets of Rage, ve které dále působili členové hiphopových Public Enemy. Společně mimo jiné tvrdě kritizovali amerického prezidenta Donalda Trumpa a protestně koncertovali v americkém Clevelandu při sjezdu Republikánské strany, na němž Donald Trump roku 2016 získal nominaci do prezidentských voleb.