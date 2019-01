V Praze zazpívá Liam Gallagher. Bývalý frontman Oasis přijede se sólovou deskou

Skladba Come Back To Me pochází z Gallagherovy sólové desky As You Were. | Video: Rankin, Warner Bros.

Další hvězdou letošního hudebního festivalu Metronome v Praze bude šestačtyřicetiletý britský zpěvák Liam Gallagher, bývalá vůdčí osobnost kapely Oasis a muž internetově proslulý svou prořízlou pusou a zábavnými nadávkami.

Na akci, která se uskuteční 21. až 22. června na pražském Výstavišti, vystoupí v Česku poprvé samostatně. Pouze před 22 roky Liam Gallagher v Praze účinkoval coby frontman slavných Oasis.

"Návštěvníci si vychutnají plnohodnotný koncert pod širým nebem, ve kterém mimo aktuální desky As You Were zazní i mnoho hitů dnes již legendárních Oasis," avizuje programová ředitelka festivalu Barbora Šubrtová.

Liam Gallagher spoluzaložil sestavu Oasis, kterou pak vedl společně s bratrem, kytaristou Noelem. Stali se jednou z nejúspěšnějších britských kapel všech dob a do jisté míry symbolem ostrovních 90. let minulého století, zvlášť velký úspěch zaznamenali s druhým albem (What's the Story) Morning Glory? z roku 1995.

Formaci ale postupně rozložil divoký sourozenecký vztah. "Liam Gallagher přišel o fantastického autora, Noel Gallagher o interpreta, který jeho písně uměl podat jako nikdo jiný. Žádné silácké řeči ani sebechvála s tím nic neudělaly," konstatovaly předloni Hospodářské noviny.

Po definitivním rozpadu Oasis v roce 2009 Liam Gallagher založil skupinu Beady Eye, kterou tvořili členové Oasis bez frontmanova bratra Noela. Kapela vydala dvě řadové desky, na nichž se přiklonila k tradici Beatles, kteří byli vždy hlavním inspiračním zdrojem bratří Gallagherů. Beady Eye fungovali do roku 2014.

O tři roky později přišel Liam Gallagher s debutovým sólovým albem As You Were, jehož se za první víkend prodalo přes 100 tisíc kopií. "Gallagher se nejen rozhodl vytěžit vlastní jméno, ale otevřeně opustit svět 'kapelní' chemie, sounáležitosti, bezprostřednosti a s tím související jedinečnosti. Sázka vyšla," konstatoval v recenzi alba Honza Vedral v Hospodářských novinách, když As You Were označil za "skvělou nahrávku se silnými žánrovými písněmi".

Letos bude Liam Gallagher mimo jiné v květnu předskakovat slavným Rolling Stones na londýnském stadionu. Zpěvák už také na Twitteru oznámil, že pracuje na příští desce.

1st session of writing with the mighty Greg Kurstin and Andrew wyatt aka THE ARMY sounding BIBLICAL as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 1, 2018

Jeho bratr Noel Gallagher v Praze zahrál loni v dubnu. Se svou kapelou High Flying Birds ve vyprodaném velkém sále pražské Lucerny představil desku Who Built The Moon?.

Návštěvníci festivalu Metronome letos dále uslyší kapely Kraftwerk, Morcheeba, Primal Scream nebo z českých Pražský výběr a Khoibu. Přehlídka zahrne tři desítky koncertů.

První ročník Metronomu se na Výstavišti uskutečnil roku 2016 s hlavními hvězdami Iggym Popem a kapelou Foals. O rok později lidé přišli hlavně na Stinga a Kasabian, loni pak na Johna Calea, Davida Byrnea či kapely Chemical Brothers a Massive Attack.

Návštěvnost podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků na prvním ročníku na loňských 18 tisíc.