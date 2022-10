Levellers ukazují sílu hospodských lidovek. Prahu mají rádi, natočili tu klip

Britská skupina Levellers rafinovaně mísí vášnivou irskou lidovou hudbu s neústupným postojem punkerů. Že to funguje i po bezmála 35 letech, se tento čtvrtek budou moci přesvědčit návštěvníci pražského Lucerna Music Baru.

Prahu si Levellers oblíbili tak, že v její historické části natočili roku 1995 klip k písni Just the One. | Video: Rhino Records

Vznik Levellers je spjat s hospodou. Roku 1988 kytarista a zpěvák Mark Chadwick, toho času bez hudebního angažmá, v bohémské nálevně The Eagle v jihoanglickém Brightonu potkal baskytaristu Jeremyho Cunninghama. Spojila je nejen láska k punku a alkoholu, ale také kritický pohled na kapitalismus.

Nějaký čas přemýšleli, co hrát, když jejich oblíbené punkové vzory jako The Clash nebo Crass již neexistují. Až při vystoupení jakéhosi irského hospodského muzikanta si uvědomili, že punkovým sloganům se nečekaně podobají texty keltských lidovek.

Oba se navíc shodli, že je to hudba stejně intenzivní jako punk, nadto podobnou energii, nasazení, melodičnost a tanečnost spojuje se závažným sdělením. Dvojice k sobě přibrala kolegy - bubeníka Charlieho Heathera, houslistu Jona Sevinka a několik měsíců nato dalšího kytaristu Alana Milese - a začali si říkat Levellers.

Pro formaci, jejíž písně reflektují politické, sociální a ekologické problémy Spojeného království, je to příhodný název. Odkazuje na radikální rovnostářské hnutí ze 17. století, kdy v Anglii zuřila občanská válka mezi přívrženci koruny a stoupenci parlamentu. Svobodomyslní levelleři tehdy prosazovali ekonomické i sociální reformy, rovnost před zákonem nebo náboženskou svobodu.

Jejich jmenovci se vždy bránili nálepce "politická kapela". Označují se spíš za "alternativní zdroj zpráv". Nekompromisní postoje i politické názory přitom zahalují do rozverně chytlavých melodií schopných oslovit skoro každého. "Kdybychom hráli hardcore nebo punk, poslouchali by nás nejspíš jen lidé, kteří o všech problémech okolo už dávno vědí," vysvětloval to baskytarista Cunningham.

Debutové album A Weapon Called the Word vydali roku 1990, hudebně je jejich nejfolkovější. V rebelantských skladbách znějí kromě klasických rockových nástrojů také housle, mandolína, banjo, řecké strunné drnkací buzuki nebo irské píšťaly.

Po úspěšné prvotině, na jejímž obalu se - stejně jako na většině dalších alb - objevila expresivní malba Jeremyho Cunninghama, skupina vyrazila na turné. Po něm kvůli finančním sporům odešel kytarista Miles, jehož vystřídal folkový multiinstrumentalista a zpěvák Simon Friend.

Do hitparád v roce 1991 pronikl singl One Way z alba Levellers nazvaného Levelling the Land. | Video: Rhino Records

Do hitparád pronikl singl One Way z roku 1991 a druhé, jejich dodnes nejlepší album Levelling the Land. Jen v Británii se ho prodalo přes 300 tisíc kusů. Rozjařeně cválající "zbojnické" písničky na něm střídají zaníceně chrlené protestsongy spojující skočné housle, cinkající mandolíny a punkově burácející kytary.

Následovala vyprodaná turné po Evropě, koncerty na festivalu Glastonbury nebo série speciálních vánočních Christmas Freakshows, spojených s výstupy kejklířů, mimů, akrobatů i herců.

Třetí album nazvané jednoduše Levellers, na němž se objevily dudy nebo prastarý australský dechový nástroj didgeridoo, přineslo posun k tvrdšímu zvuku a barvitějším aranžmá. V Brightonu pak hudebníci zakoupili opuštěnou továrnu Metway, kde si zřídili nahrávací studio, zkušebnu, bar a kanceláře svého fanklubu i fanzinu.

V následujících letech ale přišel ústup z výsluní. Levellers sice natáčeli další desky, žádná ale neměla takový ohlas - ani když se mezi hosty objevil Joe Strummer z The Clash, ani když se na takřka psychedelickém Hello Pig dosavadní kvinteto rozšířilo o klávesistu Matta Savagea. Ten se roku 2003 stal šestým členem sestavy a je jím dodnes.

Velké překvapení před čtyřmi lety přineslo album We the Collective, na němž kapela u příležitosti 30. výročí pod dohledem producenta Johna Leckieho přepracovala několik starších písní do akustických aranžmá a nahrála je se smyčcovou a perkusivní sekcí složenou z členů britských Moulettes.

Přestože dnes zakladatelům Levellers pomalu táhne na šedesátku, naživo stále předvádějí strhující, energickou show. Do Česka se rádi a často vracejí - kromě mnoha samostatných koncertů absolvovali i společné turné s úvalskou formací Divokej Bill. Prahu si oblíbili tak, že v její historické části natočili roku 1995 klip k písni Just the One. A před deseti lety v unhošťském studiu Sono nahráli desku Static on the Airwaves.

What A Beautiful Day, singl z alba Mouth to Mouth, které Levellers vydali roku 1997. | Video: China Records

Čtvrteční, kvůli protipandemickým uzávěrám již dvakrát odložený koncert měl před dvěma roky představit tehdy aktuální studiové album Peace. Zrcadlí nesnáze globalizovaného světa i tísnivé obavy z budoucnosti. Hudebně není tak rozohněné a hlučné jako bojovné Letters from the Underground z roku 2008, vyznívá však podobně naléhavě. Pohled na setlisty z letošního evropského turné Levellers, kterého se účastní nový člen, kytarista Dan Donnelly, ale napovídá, že jádrem show budou především skladby z prvních dvou alb.

Knižní biografie Levellers z roku 1999 převzala název jejich písně Dance Before the Storm, tedy Tanec před bouří. Pěkně od podlahy se bude křepčit také v Lucerna Music Baru.