Koncert v Praze připomněl ruskou okupaci, ukrajinská kapela přijela z fronty

Zhruba 3000 diváků v neděli večer na pražském Výstavišti navštívilo benefiční koncert nazvaný NeverMore 68. Konal se u příležitosti 54. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a poukázal na paralelu s nynějším ruským vpádem na Ukrajinu. Vystoupili ukrajinská skupina Brunettes Shoot Blondes a zpěvačka Birdsy, z Čechů pak Lenka Dusilová, Jaroslav Hutka nebo kapela Nylon Jail.

Večer moderovali novináři Světlana Witowská a Jindřich Šídlo, završilo jej před desátou hodinou večerní vystoupení Hudby Praha. Akce se konala přímo před Průmyslovým palácem.

Jedna největších ukrajinských indie rockových sestav Brunettes Shoot Blondes je momentálně součástí domobrany, do Prahy přijela přímo z fronty. Kapela v minulosti reprezentovala Ukrajinu na mezinárodních soutěžích jako Eurovision nebo X Factor. Před ruským útokem stihla evropské turné, které zahrnovalo také vystoupení na maďarském festivalu Sziget nebo domácích akcích Metronome a Colours of Ostrava.

"Ruská válka vůči Ukrajině je absolutní zlo a obrovská hrozba pro celý svobodný svět," uvedli členové Brunettes Shoot Blondes. "Český národ bohužel ví, jak hrozné to je, protože sami byli obsazeni Sovětským svazem v čele s Ruskem před 54 lety. Obdivujeme obrovskou podporu, kterou nám Češi projevují, a upřímně věříme, že tentokrát dokážeme zlo porazit," dodali.

Hlavním motivem koncertu NeverMore 68 bylo připomenutí okupace z roku 1968 a paralela se současnou ruskou invazí na Ukrajinu, jež trvá už půl roku. Jaroslav Hutka uvedl tři nové písně týkající se právě dění na Ukrajině. "Jediné písničky, které jsem teď napsal, byly tyto tři o Ukrajině. To je ve mně tak, že se toho nemohu zbavit," řekl ve večerním vysílání České televize.

"Bylo mi jedenadvacet, když Rusové přišli do Československa, už jsem byl písničkář a bydlel jsem v baráku mezi Československým rozhlasem a Národním muzeem. Měl jsem všechno z první ruky, obsazení rádia, rozbití muzea. Na mě to zpočátku působilo, že začala válka," vzpomínal Hutka. Přestože letos bylo zjevné, že Rusové se na Ukrajinu chystají, přesto se divil, když invaze skutečně začala, uvedl. "Člověk nemohl uvěřit, že Kyjev bude bombardovaný, že se bude v této době střílet, že ti Rusové na tom pořád jsou tak, jak vždycky byli, jako by nebyl žádný vývoj. Jen zbraně jsou dokonalejší," dodal Hutka.

Lenka Dusilová představila svůj sólový projekt. Ruská invaze na Ukrajinu v ní vzbuzuje "silné nezahojené trauma", sdělila. "Vystupuji zde, protože je důležité znovu zvýraznit, že nebezpečí stále hrozí. Mám potomka a byla bych ráda, kdyby nějaké věci nemusel zažívat," konstatovala Dusilová v pořadu Události v kultuře.

Vstupné na benefiční večer bylo dobrovolné. Veškerý zisk po pokrytí základních nákladů pořadatelé věnují ukrajinskému velvyslanectví na aktuální potřeby země.