Zpívá ukrajinsky, ale vyprodává i ruskojazyčné bašty. Přijíždí kapela Okean Elzy

Psal se 15. prosinec 2013 a na kyjevském náměstí Nezávislosti, ukrajinsky Majdan Nezaležnosti, už přes měsíc pokračovaly protesty proti prezidentovi Viktoru Janukovyčovi. Ten odmítl podepsat takzvanou asociační dohodu s Evropskou unií, což značná část Ukrajinců vyhodnotila jako konec představy, že se jejich země jednou zbaví korupce či oligarchů a odvrátí pád do všeobjímající náruče Ruska.

V neděli 15. prosince byl však dav demonstrujících obzvláště velký. Podpořit je přišla nejpopulárnější ukrajinská kapela Okean Elzy. V mrazivém večeru na náměstí stálo přinejmenším 100 tisíc lidí, další se tísnili v přilehlých ulicích.

Skupina zahájila koncert hitem Vstavaj. Byť jde v zásadě o milostnou píseň, napsanou roku 2001, pro většinu lidí se stala jakousi hymnou protestů. "Vstávej, moje milá, vstávej / Požaduj víc!" zpíval frontman Svjatoslav Vakarčuk.

Okean Elzy zahájil koncert při protestech na Majdanu v roce 2013 hitem Vstavaj. | Video: Espreso.TV

Uběhlo skoro devět let a Okean Elzy přijíždí do Česka. Tento pátek 19. srpna vystoupí ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti v rámci charitativního turné, jehož cílem je vybrat peníze na podporu Ukrajiny, už půl roku se bránící ruské agresi. Zpěvák, autor většiny skladeb a lídr skupiny Svjatoslav Vakarčuk si za tu dobu zkusil krátkou politickou kariéru, na začátku války dokonce vstoupil do ukrajinské domobrany, ale záhy usoudil, že nejužitečnější bude coby muzikant.

Budoucí lídr nejslavnější ukrajinské kapely současnosti se narodil roku 1975 v Mukačevu na Zakarpatí, ale brzy se stěhoval do Lvova, neoficiálního hlavního města západní Ukrajiny. Oba rodiče byli profesory fyziky na místní univerzitě, otec skoro dvě desetiletí dokonce zastával funkci rektora.

Hoch je zprvu následoval, vystudoval teoretickou fyziku a později získal doktorát s prací nazvanou Supersymetrie elektronu v magnetickém poli. Ostatně deska Okeanu Elzy z roku 2003 se jmenovala právě Supersymetrie. Ale to přeskakujeme.

Roku 1994 se tehdy devatenáctiletý Vakarčuk připojil k muzikantům někdejší kapely Klan tiši (Klan ticha), čímž vznikl Okean Elzy. První deska Tam, de nas nema (Tam, kde nejsme) vyšla o čtyři roky později a stala se zjevením nejen na Ukrajině, ale také v Rusku a dalších zemích. Sestava koncertovala i ve Francii nebo Německu. Postupně získala obrovskou popularitu, kterou bychom mohli přirovnat k oblíbenosti formace Lucie v Česku.

Skladbu o Lvově nazvanou Misto vesny natočil vloni Okean Elzy s lvovskou indie-rockovou kapelou Odyn v kanoe. | Video: Okean Elzy

Zajímavé bylo, že Okean Elzy se stala prakticky první pop-rockovou kapelou, jež získala takové renomé, a přitom zpívala ukrajinsky. "V Oděse koncem 90. let nemluvil ukrajinsky skoro nikdo. Takže když přijel Okean Elzy a asi deset tisíc lidí zpívalo všechny texty, byl to pro mě docela šok," vzpomíná místní novinář Oleksij Budka. Skupina vyprodávala stadiony i v takových baštách ruskojazyčné Ukrajiny jako Doněcku.

Během takzvané oranžové revoluce v roce 2004 podpořil Vakarčuk opozičního kandidáta Viktora Juščenka, který byl vnímán jako proevropský oproti Viktoru Janukovyčovi, opakovaně podpořenému ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Juščenko zvítězil a političtí konzultanti si všimli, že by zpěvákovy popularity mohli využít.

V roce 2007 byl Vakarčuk zvolen do ukrajinského parlamentu za politický blok Naša Ukrajina-Narodna Samooborona. Po necelém roce mandát složil, to ale nebyl konec jeho politické kariéry. V roce 2015 získal stipendium americké Yale University v programu přípravy nových politických talentů.

O čtyři roky později pak založil proevropskou stranu Holos (Hlas), která se programem blížila českým Pirátům. Protivníci ji překřtili na "sorošovce", protože mezi jejími kandidáty bylo hodně těch, kdo studovali na Západě, a podle kritiků patřil ke sponzorům strany mimo jiné český finančník Tomáš Fiala, jehož investiční společnost Dragon Capital dlouhodobě podporuje ukrajinské demokratické aktivisty a novináře.

V parlamentních volbách z léta 2019 získala Vakarčukova strana téměř šest procent hlasů a zpěvák se znovu stal poslancem Verchovné Rady, to znamená ukrajinského parlamentu. Pravda, dopadlo to stejně jako o více než dekádu dříve. Mandát složil Vakarčuk o 11 měsíců později a oznámil prý už definitivní odchod z politiky. Protože dnes podmiňuje rozhovory s novináři tím, že se ho na politickou kariéru nebudou ptát, nejspíš to myslí vážně.

V Praze se s kapelou každopádně bude věnovat tomu, co mu jde už čtvrtstoletí nejlépe. Člověk nemusí být příznivec jejich pop-rocku s charakteristickým Vakarčukovým chraplákem, ale když se ocitne na koncertu Okean Elzy v davu fanoušků, přistihne se, jak tancuje a snaží se zpívat refrén. I když tu píseň nikdy předtím neslyšel. To je talent, který by v politice nejspíš byla škoda ztratit.

Skladbu Město Marie o Mariupolu natočil Okean Elzy po začátku letošní ruské agrese na Ukrajině, aby uctil všechny obránce přístavního velkoměsta. | Video: Okean Elzy