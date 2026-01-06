Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Klasická hudba

Dirigent Byčkov se stane hudebním ředitelem Pařížské národní opery

ČTK

Americký dirigent ruského původu Semjon Byčkov, který v současné době působí jako šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie (ČF), se stane hudebním ředitelem Pařížské národní opery. S odvoláním na samotnou hudební instituci to v úterý uvedlo Radio France. Byčkov předloni oznámil, že své působení ve funkci šéfdirigenta České filharmonie ukončí v roce 2028 po završení své 10. sezony v tělese.

Semjon Byčkov, současný šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie, se stane hudebním ředitelem Pařížské národní opery.
Semjon Byčkov, současný šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie, se stane hudebním ředitelem Pařížské národní opery.Foto: Matej Slávik
Reklama

Po měsících spekulací a jednání skončilo napětí v pařížské opeře, instituce v úterý ráno oznámila jmenování třiasedmdesátiletého Semjona Byčkova hudebním ředitelem, napsalo Radio France na svém webu. Upozornilo, že tato pozice zůstávala po předčasném odchodu venezuelského dirigenta Gustava Dudamela neobsazená více než dva roky.

Byčkov se narodil v Leningradu, dnešním Petrohradu, a v roce 1975 emigroval ze Sovětského svazu do Spojených států, kde později získal americké občanství. Během kariéry dirigoval téměř všechny významné orchestry světa, jako jsou například Berlínská a Vídeňská filharmonie, Londýnský symfonický orchestr nebo Newyorská filharmonie. Působil i ve Francii.

Šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie je od roku 2018, kdy nahradil zemřelého Jiřího Bělohlávka a stal se čtvrtým zahraničním šéfdirigentem nejvýznamnějšího tuzemského orchestru od roku 1989. Podle generálního ředitele orchestru Davida Marečka zažívá ČF pod Byčkovovým vedením nevídaný umělecký růst. Rozhodnutí opustit pozici Byčkov zdůvodnil naplněním svého poslání. Na podzim 2028 ho v čele orchestru nahradí Jakub Hrůša.

Související

Byčkov hned v první den vpádu ruských invazních vojsk na Ukrajinu, tedy 24. února 2022, odsoudil ruskou agresi proti sousední zemi. Opakuje se podle něj historie let 1956 a 1968, čímž připomněl vpád sovětských okupačních vojsk do Maďarska a Československa. "Nositelé smrti a ničení musí být hnáni k odpovědnosti a musí být zavrženi," prohlásil tehdy umělec. Radio France podotklo, že Byčkov většinu času žije v Paříži a je ženatý s francouzskou klavíristkou Marielle Labèqueovou.

Reklama
Reklama

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama