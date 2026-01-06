Dirigent Byčkov se stane hudebním ředitelem Pařížské národní opery

Americký dirigent ruského původu Semjon Byčkov, který v současné době působí jako šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie (ČF), se stane hudebním ředitelem Pařížské národní opery. S odvoláním na samotnou hudební instituci to v úterý uvedlo Radio France. Byčkov předloni oznámil, že své působení ve funkci šéfdirigenta České filharmonie ukončí v roce 2028 po završení své 10. sezony v tělese.
Po měsících spekulací a jednání skončilo napětí v pařížské opeře, instituce v úterý ráno oznámila jmenování třiasedmdesátiletého Semjona Byčkova hudebním ředitelem, napsalo Radio France na svém webu. Upozornilo, že tato pozice zůstávala po předčasném odchodu venezuelského dirigenta Gustava Dudamela neobsazená více než dva roky.
Byčkov se narodil v Leningradu, dnešním Petrohradu, a v roce 1975 emigroval ze Sovětského svazu do Spojených států, kde později získal americké občanství. Během kariéry dirigoval téměř všechny významné orchestry světa, jako jsou například Berlínská a Vídeňská filharmonie, Londýnský symfonický orchestr nebo Newyorská filharmonie. Působil i ve Francii.
Šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie je od roku 2018, kdy nahradil zemřelého Jiřího Bělohlávka a stal se čtvrtým zahraničním šéfdirigentem nejvýznamnějšího tuzemského orchestru od roku 1989. Podle generálního ředitele orchestru Davida Marečka zažívá ČF pod Byčkovovým vedením nevídaný umělecký růst. Rozhodnutí opustit pozici Byčkov zdůvodnil naplněním svého poslání. Na podzim 2028 ho v čele orchestru nahradí Jakub Hrůša.
Byčkov hned v první den vpádu ruských invazních vojsk na Ukrajinu, tedy 24. února 2022, odsoudil ruskou agresi proti sousední zemi. Opakuje se podle něj historie let 1956 a 1968, čímž připomněl vpád sovětských okupačních vojsk do Maďarska a Československa. "Nositelé smrti a ničení musí být hnáni k odpovědnosti a musí být zavrženi," prohlásil tehdy umělec. Radio France podotklo, že Byčkov většinu času žije v Paříži a je ženatý s francouzskou klavíristkou Marielle Labèqueovou.
Konečný deficit 290,7 miliard. Schillerová rozcupovala bývalé vládě loňský rozpočet
Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun, který přesáhl plánovaných 241 miliard korun. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun.
Co ženy opravdu chtějí? Studie odhalila, pro kterou věkovou kategorii partnerek budete atraktivní
Nejspíš jste si již všimli, že zatímco dospívajícím dívkám se obvykle líbí určitý typ mladých mužů, s postupujícím věkem považují náhle ženy za atraktivní zcela jiné rysy. Nová studie se tomu pokusila přijít na kloub - a odhalila, u jak starých potenciálních partnerek máte právě vy největší šanci.
ŽIVĚChce Trump Grónsko? Útokem na zemi NATO bude konec všemu, děsí se dánská premiérka
Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko, varuje dánská premiérka. Představitelé této evropské země, pod jejíž správu obří ostrov spadá, odmítají paralelu s útokem na Venezuelu.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Na olympiádu jede devatenáct českých mistrů světa. Nechybí ani kapitán Červenka
Hlavní kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na olympijské hry v Miláně 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Mezi pětadvaceti vyvolenými tak nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka, který se chystá již na pátou olympiádu.