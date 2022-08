Každý obejměte sám sebe. Izraelská raperka Noga Erez měla v Praze vyprodáno

"Požádám vás teď o něco trochu zvláštního," avizuje izraelská raperka Noga Erez v pražském klubu Rock Café. "Až budu zpívat další song, chci, aby každý objal sám sebe. Já to také udělám," pokládá si ruce na ramena. A něžně vypráví první slova písně Switch Me Off o tom, jak už je ze všeho unavená.

V kontrastu s textem má ale čtvrteční vystoupení živelnou náladu, která prostupuje celou tvorbou Nogy Erez. Dvaatřicetiletá absolventka Jeruzalémské akademie hudby a tance, jež během povinné vojenské služby koncertovala na základnách, v Praze představila své loňské, druhé album Kids. Na něm do popových melodií zabalila i politická témata.

Vyprodaný koncert začíná skladbami You So Done a End Of The Road. Publikum se nadšeně přidává a vplouvá do suverénní, skoro hodinu a půl dlouhé show. Noga Erez stejně jako na pět let starém debutu Off The Radar glosuje situaci v rodném Izraeli, postavení žen ve společnosti nebo snahu najít sebe sama v záplavě informací ze sociálních sítí.

Na druhé nahrávce je osobnější, zamýšlí se nad vlastními vztahy nebo významem dospívání a rodičovství. V taneční hudbě kombinující prvky R&B a rapu s chytlavými melodiemi vypráví příběhy plné empatie i snahy porozumět druhým.

Citlivý přístup prostupuje také čtvrtečním koncertem, při němž působí bezprostředně a přátelsky. "Taky jste zpocení?" ptá se roztančeného publika. "Tihle dva mají hned za sebou klimatizaci," ukazuje na producenta a svého partnera Oriho Roussoa s kytarou a bubeníka Ida Armoniho, kteří stojí v zadní časti pódia, "ale já jsem splavená stejně jako vy".

Noga Erez v první řadě baví. Když ale vypráví o pocitu osamění na turné a potřeby objetí, jinak divoká party na pár minut získává intimní nádech.

V energických tanečních beatech se sice trochu ztrácí politická linie, tu ale vynahradila už předskokanka Kaleo Sansaa z východoafrické Zambie. Raperka dnes žijící v Berlíně představila několik skladeb z loňského debutu Solarbased Kwing. "Evropa má trošku problémy. S uprchlíky, rasismem," vyjmenovala témata, která se jí dotýkají.

Následně uvedla píseň Pay Mi In Cash, ve které žádá odškodné za evropskou kolonizaci své domoviny. Pražské publikum nechala opakovat část refrénu "Pay my sisters in cash". Hladce tak překlenula odlišnou pozici posluchačů a vytvořila dojem sounáležitosti.

Videoklip ke skladbě Dance While You Shoot od Nogy Erez na YouTube vidělo přes 800 tisíc lidí. | Video: Ceuso Music

V jejím duchu se nese také závěr vystoupení Nogy Erez, kdy dojde na starší hit Dance While You Shoot. Tematizuje privilegovanou pozici lidí, kteří se například v izraelském Tel Avivu mohou bavit na koncertu, zatímco se kus od nich válčí - samozřejmě pokud rakety zrovna nelétají na Tel Aviv. "Můžete tancovat, když střílíte? Můžete střílet, zatímco tancujete?" ptá se raperka.

"Lidé v mém okolí mi radili, ať veřejně nemluvím o problémech Izraele. Chvíli jsem si myslela, že se tím budu řídit," řekla před lety deníku Guardian. "Ale nejde to, mé skladby jsou právě o nich. Někdo si myslí, že to je odvážné, ale mně se to prostě zdá nutné," dodala.

Koncert nicméně končí na lehčí notu - ironický a chytlavý track No News On TV si utahuje z lockdownové nudy. "Už se nechci dívat na svůj telefon / Už se nechci povalovat jako kámen / V tomhle tichu neslyším své myšlenky / Vraťte mi hluk," zpívá.

Noga Erez pojímá hudbu všestranně - v tanečních rytmech otevírá komplikovaná témata, pozoruje svět kolem sebe a snaží se ho upřímně pochopit. Při pohledu na pražské publikum to zjevně funguje.

Koncert Noga Erez

(Pořádala agentura Fource Entertainment)

Rock Café, Praha, 11. srpna.