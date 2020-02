Justin Bieber zpívá o svém šťastném životě, jeho deska ale postrádá emoce

V dokumentární sérii Seasons, kterou na YouTube doprovodil vydání nové desky, se populární kanadský zpěvák Justin Bieber svěřuje, jaké problémy mu způsobily drogy či úzkost. A vzpomíná na divokou éru, kdy svými skandály plnil stránky bulváru. „Intimní a odhalující zpověď“, jak je seriál propagován, však Bieber odříkává, jako by někomu diktoval položky nákupního seznamu.

S podobně plochými emocemi pracuje i jeho páté studiové album Changes, které minulý týden vyšlo symbolicky na Valentýna. Přitom má odrážet šťastné období pětadvacetiletého čerstvého "ženáče", zatvrzelého abstinenta a oddaného křesťana, kterého ze všech neduhů vyléčila víra.

Padesátiminutové sedativum zaměnitelných a mělkých melodií z žánru R&B má na posluchače spíše opačný efekt - kdo u Changes neusne, zatouží okamžitě se vrhnout do světa drog či nevázaného sexu, jen aby unikl tak banálně šťastnému životu, jaký prezentuje Justin Bieber.

V předminulé dekádě vyletěl coby třináctiletá dětská hvězda a stal se miláčkem davů. Jak už to bývá, s pubertou a dospělostí ale přišly problémy - roztomilá tvářička z plakátů a image hodného kluka mu najednou byly na obtíž. Bieber se vrhl do prostopášného, sebedestruktivního života celebrit. Vysvobodila jej až víra v boha a manželství s modelkou Hailey Baldwinovou.

Album Changes má tuto změnu zachytit - Bieber své ženě věnuje verše jako "je požehnání, že tě mám ve svém životě", "jsi dokonalá a nepotřebuješ žádný filtr" nebo "zkompletovala jsi mě". Upřímnosti vyznání není třeba nevěřit. Když ale na desce defilují jedno za druhým, píseň po písni padesát minut, je to nesnesitelné.

Na album o šťastné lásce a slasti manželství má navíc Changes podivně tlumenou náladu, jako by se Bieber bál výrazněji pozitivních emocí. Možná s producenty naznal, že do dnešního popu posedlého melancholií radost nepatří. Zároveň deska zní zvláštně rozpolceně - mezi texty o spokojeném životě a katatonickými baladami.

Ježíš místo xanaxu

Bieber přitom není špatný zpěvák, v kategorii bílého R&B má se svým jemně zastřeným hlasem málo konkurentů. Na Changes ale jako by se mu až na pár světlých momentů, které představují skladby Second Emotion či Intentions, ani zpívat nechtělo. Veškeré emoce jsou vymazané studiovými efekty a lkající hlas působí asi tak svůdně jako Photoshopem upravené reklamy v drogerii.

Ve skladbě Forever, která ze zástupu balad vystupuje výraznějším trapovým beatem, hostuje jiná současná hvězda bílého R&B - zpěvák Post Malone. Ten v četných hitech už pár let úspěšně prodává postavu trochu nesnesitelného boháče a burana, který je i přes miliony v bance smutný a vzpomíná na holky, jež ho nechtěly. Není to nic originálního, ale co by dnes za takovou osobnost dal Bieber.

Ve skladbě Intentions hostuje americký raper Quavo z tria Migos. | Video: Def Jam Recordings

Dokumentární seriál Seasons se ho vší silou snaží představit jako polepšeného hříšníka, který nahlédl velké "pravdy o životě" a u něhož Ježíš definitivně vystřídal xanax. S podobným příběhem vykoupení poslední roky pracuje také o dost starší raper Kanye West. Zatímco u jeho křesťanských desek má však posluchač alespoň občas pocit, že zachycují nějaký vnitřní boj, u Biebera všechno vypadá jako scénář k šestákovému televiznímu dramatu.

Přitom jednu desku o probuzení z drogového oparu už Bieber natočil. Purpose z roku 2015 těžila ze spolupráce s klubovými producenty Diplem a Skrillexem a hity jako What Do You Mean? nebo Where Are Ü Now ho na čas zaslouženě vrátily na vrchol hitparád.

Už tehdy mluvil o lepším životě a natočil píseň Sorry, v níž se omlouval za přešlapy. Když teď, o pět let později, opakuje stejný kajícný narativ, ale bez alespoň srovnatelně dobrých písní, zákonitě to nemůže fungovat. Nebo může? Rozhodnou statistiky prodejnosti.

Kde je ta sláva

Že Bieberova pozice už není tak silná jako dřív, nicméně naznačuje vlažné přijetí prvního singlu Yummy. Ten vyšel s velkou pompou na začátku ledna doprovázený videoklipem, který byl stvořený jako předobraz pro fanouškovské tanečky na síti TikTok, kde lze sdílet krátká videa synchronizovaná s hudbou.

Singl z nové desky Yummy zazpíval Bieber naživo v pořadu Saturday Night Live. | Video: Def Jam Recordings

Bieber a jeho tým na Instagramu dokonce vyzývali posluchače, aby píseň pouštěli na streamovacích službách ve smyčce - a nejspíš počítali s jistým číslem jedna americké hitparády. Naprosto tuctová skladba ale zůstala pod vrcholem, na nějž Biebera nepustil málo známý kalifornský raper Roddy Ricch s virálním hitem The Box, který vyletěl právě díky popularitě na sociálních sítích. Ani Bieberova marketingová mašina ho nepředčila.

Changes je deska, která by chtěla být o smíření, ponaučení a dospělosti. Místo moudrosti z ní však čiší spíše naivita nesmyslně bohatého mladíka, který většinu života - určitě i zčásti proti své vůli - prožil ve zvláštní, uzavřené bublině slávy, jež ho oddělovala od zbytku světa.

Největší problém Changes je dost možná to, že Justin Bieber vyvíjí pramalé úsilí, aby nás do tohoto svého šťastného světa pozval.