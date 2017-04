Jamiroquai vydávají po sedmi letech nové album Automaton. Úvodní klip je inspirován vzestupem robotů

před 14 minutami

Jamiroquai - Automaton | Video: YouTube

"Je třeba najít rovnováhu mezi tím, co mají na vás lidé rádi a tím, aby to bylo čerstvé. O tom je album Automaton," řekl také frontman kapely Jay Kay. Britská skupina Jamiroquai se představí v létě na festivalu Colours of Ostrava. První videoklip stejnojmenného alba režíroval Charlie Lightening, spolupracující také se zpěvačkou Björk nebo kapelou Arcade Fire. Inspirován je vzestupem umělé inteligence a technologiemi.

Elektronicko-soulovo-funkové uskupení Jamiroquai vydalo na konci března v pořadí již osmé studiové album. Deska Automaton frontmana Jay Kaye a klávesáka Matta Johnsona obsahuje dvanáct skladeb, které budou představeny také v červenci na hudebním festivalu Colours of Ostrava.

"Naší zásadou bylo - all killer, no filler - tedy všechno musí být skvělé skladby, žádné vycpávky. Nezařadili jsme několik výborných písní, protože prostě nebyly dost dobré. Věděli jsme, že celou nahrávku musíme udělat tímto způsobem - dotáhnout do dokonalosti," uvedl Jay Kay.

Od poslední desky britské skupiny uběhlo již sedm let. "Nemám rád umělce, kteří na svém prvním albu udělali skvělou muziku, ale na třetím jsou nerozpoznatelní, protože se snažili o aktuální zvuk. Není lehké si stát za svým. Je třeba za to bojovat. Je třeba najít rovnováhu mezi tím, co mají na vás lidé rádi a tím, aby to bylo čerstvé. O tom je album Automaton," řekl také frontman.

K titulní skladbě nového alba již vznikl videoklip, jenž režíroval Charlie Lightening, spolupracující také se zpěvačkou Björk nebo kapelou Arcade Fire. Klip ve stylu neo-noir je inspirován vzestupem umělé inteligence a technologiemi.

Jamiroquai založili uskupení v roce 1992. Se sedmi alby dosáhli UK Top 10 (tři vyšplhala na první místo), získali cenu Grammy, celosvětově prodali přes 27 milionů alb a jsou zapsáni v Guinessově knize rekordů za nejlépe prodávané funkové album všech dob.

