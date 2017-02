Hvězdná elektronická dvojice Justice vystoupí na Colours of Ostrava

před 10 minutami

Francouzská dvojice Justice, jedna z nejúspěšnějších světových elektronických formací, vystoupí poprvé v Česku. V červenci bude jednou z hvězd mezinárodního festivalu Colours of Ostrava. Přehlídka se uskuteční od 19. do 22. července v industriálním prostředí Dolních Vítkovic. Nabídne víc než 350 programových položek na 20 scénách. "Justice, několikrát nominovaní na ceny Grammy, přijedou se svojí působivou světelnou show a neuvěřitelnou taneční energií do České republiky vůbec poprvé," řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Dvojice si první deskou vysloužila nominace na MTV Video Music Awards, dvě nominace na Grammy a vyjela na turné po největších světových festivalech.