Hrají půlstoletí a ještě neodhalili tváře. The Residents se vracejí do Prahy

Americká alternativní skupina The Residents, jejíž členové se důsledně skrývají za maskami, tento čtvrtek 16. února v pražském Divadle Archa oslaví 50 let existence. Za celou dobu hudebníci neposkytli jediný rozhovor a fotografie jejich nenalíčených tváří se ani jednou neobjevily v tisku. Nejčastěji se prezentují obrazem obrovské oční bulvy nesoucí cylindr.

Jeden ze členů The Residents při pražském koncertu v roce 2010. | Foto: The Cryptic Corporation

Tvorba anonymních mystifikátorů přesahuje do výtvarného umění, divadelní avantgardy či videoartu. Někdy bývá označována škatulkami art rock či rocková opera, umělci ale za sebou mají také retrospektivní výstavu v newyorském Muzeu moderního umění, která se konala roku 2006 a na niž roku 2020 navázali novou performance.

Do Česka jezdí The Residents od 90. let minulého století. Před deseti lety tu oslavili čtyřicátiny. Nyní se vrací v rámci turné nazvaného Faceless Forever the Dog Stab Tour, na němž hrají široký repertoár písní, od alba Duck Stab z roku 1978 po tři roky staré Metal, Meat & Bone.

Koncertu v Arše bude od šesti večer předcházet projekce jejich prvního hraného filmu nazvaného Triple Trouble, který natočili během pandemie. Světovou premiéru měl vloni v Chicagu. Na večerní vystoupení lze ještě koupit vstupenky v cenách od 1200 do 1900 korun. Akci pořádá agentura Liver Music.

Oslava padesátin The Residents se symbolicky propojí se závěrečnou etapou fungování pražské Archy, která kapelu prvně uvedla a pro niž hudebníci vytvořili inscenaci The Residents‘ Freak Show Live, česky zvanou Obludárium. Premiéru měla 1. listopadu 1995 a dočkala se zde dvaceti uvedení.

"The Residents patří bezpochyby k duchovním blížencům Archy. Nejen jejich záhadná identita, ale hlavně nekompromisnost a jejich smysl pro drsný humor způsobily u nás jejich popularitu," říká Ondřej Hrab, ředitel Archy, který jako jeden z mála zná totožnost členů kolektivu.

"The Residents jsou i dnes stále inspirující. Je přirozené, že se jejich koncert stane součástí závěrečné sezony Divadla Archa nazvané Základy budoucnosti - The Cornerstones of the Future," dodává. Hrab s celým týmem již oznámili, že v prosinci 2023 po zhruba třech desítkách let působení skončí. Nahradí je kolektiv vedený Štěpánem Kubištou z Jatek78.

Na zatím posledním studiovém albu Metal, Meat & Bone s podtitulem The Songs of Dyin' Dog z roku 2020 se kapela The Residents zaměřuje na blues. Představuje tvorbu fiktivního zapomenutého bluesmana Alvina Snowa užívajícího přezdívku Dyin’ Dog.

Muzikanti originálně zpracovali deset jeho údajných nahrávek a přidali několik svých, inspirovaných jeho dílem. "Deska tak nejen navazuje na zálibu The Residents v coververzích, ale rozvádí ji dále, když objevuje dosud neznámého umělce, který je okouzlí a vytvoří poctu jeho dílu," mystifikují pořadatelé pražského koncertu.

Historie The Residents začíná v letech 1965 až 1967, kdy členové kapely v době hippies a nástupu rockové hudby navštěvovali stejnou školu v Shreveportu v americkém státě Louisiana. Záhy se přesunuli na západní pobřeží do San Franciska.

První singl nazvaný Santa Dog vydali roku 1972 na vlastní značce Ralph Records v nákladu několika stovek kusů, které údajně rozeslali všem od tehdejšího prezidenta Richarda Nixona po zpěváka Franka Zappu.

Jedna z nejhranějších písní The Residents na YouTube se jmenuje Man's World. | Video: The Cryptic Corporation

První album Meet The Residents následovalo dva roky poté. V této rané fázi tvorby je inspirovala hudba Franka Zappy, písničkář Captain Beefheart, jazzový klávesista Sun Ra nebo skladatel mikrotonální hudby Harry Partch. Dlouho se však zaměřovali jen na nahrávání. Naživo vystupovali zřídka.

V roce 1977 zaznamenali první větší úspěch s osobitě punkovou coververzí skladby Satisfaction od britských Rolling Stones. Od svého prvního úspěšnějšího alba Eskimo z roku 1979, mystifikačně stylizovaného jako adaptace údajných inuitských písní, začali více užívat syntezátory a zužitkovávat vliv elektronické hudby.

V 80. letech se zaměřovali na konceptuální tvorbu, někdy tvořili v duchu blízkém žánru prog rock. Tou dobou již také zaštiťovali svou činnost organizací zvanou The Cryptic Corporation.

Začátkem roku 1994 vydali interaktivní CD-ROM nazvaný The Resident Freak Show, který vychází z jejich alba Freak Show a stejnojmenného komiksového románu. Tímto albem u kapely nastal obrat k novému způsobu vystupování. Od té doby se snaží omezit vliv hudby na svůj celkový image a velkou pozornost věnuje vizuální stránce.

Roku 2014 na desce The Wonder of Weird poprvé začali rozlišovat jednotlivé členy sestavy, když zpěváka identifikovali pseudonymem Randy Rose, kytaristu jako Boba a multiinstrumentalistu jako Chucka. Na další nahrávce z roku 2018 už však po totožnosti jednotlivých členů zase nebylo ani stopy. Tentýž rok zemřel jeden ze zakladatelů, jmenoval se Hardy Fox.

Zatím naposledy vystoupili The Residents v letech 2013 a 2016 v pražské Akropoli, při první návštěvě se jejich zástupce užívající přezdívku Homer Flynn zúčastnil vernisáže výstavy v olomoucké Galerii Caesar. Jednalo se o část videoklipů a filmů, které kapela promítla roku 2006 v newyorském Muzeu moderního umění.